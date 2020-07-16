【三倍券詐騙梗報你知】刑事警察局提醒民眾　別再上當！

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 行政院振興三倍券已自7月1日起開放預購登記，民眾除應慎防歹徒，以收購或出清三倍券的名義，進行假網拍詐騙，也要注意冒充三倍券加碼回饋活動的網路釣魚簡訊，年長者則要小心歹徒以代辦三倍券請領、返現事宜而趁機騙取個資、手續費。

有任何疑問可隨時撥打165反詐騙專線查詢。

165全民防騙網 超連結在此 (可供檢舉/報案用)

刑事警察局提醒 ， 詐欺集團最近常假借「振興三倍券」政策進行以下多種詐騙型態：

★★假網拍：以收購或出清三倍券的名義進行詐騙，透過社群網站假意低價販售三倍券，引誘民眾匯款。

預防之道→勿透過社群網站購物。

★★網路釣魚簡訊：冒充三倍券加碼回饋活動，偽造三倍券請領、返還現金或優惠活動連結，發送釣魚簡訊。

預防之道→勿隨意點及簡訊中夾帶的不明連結網址。

★★假代辦：針對年長者，以代辦三倍券請領、返還現金事宜，趁機騙取個資、手續費。

預防之道→依政府公告流程或官網資訊，親自或委請親友辦理。

★★假冒檢警(公務機關)：謊稱健保卡遭人冒用盜領三倍券，需監管銀行帳戶，要求提領現金、交付銀行存摺、印鑑等。

預防之道→做好個資保護，勿任意交付帳戶、印鑑等資料。

民眾如果遇到可疑的詐騙事件一定要保持冷靜，並可撥打「165」反詐騙專線諮詢，以確保自身的財產安全！

圖/刑事警察局