台灣三倍券加碼優惠！紙本晚點領 、數位早點綁訂　抽總值20萬元大獎

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）振興三倍券昨（15）日開放領券和郵局購券，截至今（16）日上午11時，已破300萬人領取或購買三倍券，為避免前3天的人潮塞爆郵局和超商，以及鼓勵民眾綁定數位支付工具，經濟部推出「晚鳥優惠」，只要符合資格者就有機會抽中圓山飯店住宿券。

經濟部表示，振興三倍券自7月1日開放預訂以來，民眾反應熱烈，許多超商系統陸續出現系統當機的情況，為鼓勵民眾不急領，及選擇綁定數位支付工具，符合資格者皆可參加總價近20萬元的圓山飯店住宿券抽獎活動。

圖片取自經濟部官方臉書。

參加資格：

第一梯次（7/1-7/7）預訂紙本三倍券，於7/ 18之後才前往超商、超市、藥妝店領取者。 於7 /30 16:00前完成數位三倍券綁定者。

獎品內容：總價近20萬元的圓山大飯店住宿券十張！

環景套房一間，每房價值34,320元

天際客房九間，每房價值17,600元

備註：每間住宿皆含2客早餐，使用期限到2021/1/15止（除外日為2020/12/31及2021/1/1）

經濟部表示，獎項預計於7/31日抽出十名住宿券幸運得主。經濟部提醒，綁定數位者，不得於中獎後取消數位支付綁定，且需於消費滿額3,000元並獲得回饋後，始能獲得圓山住宿券。

而四大超商的 7-ELEVEN 亦推出自家的「晚鳥優惠」，只要在7/17至7/21期間領取三倍券者，即可用優惠價格購買CITY CAFÉ、衛生紙和星巴克。

CITY CAFE優惠三選一： （大杯拿鐵第二件半價、特大美式買一送一、CITY PRIMA精品美式買一送一）

（大杯拿鐵第二件半價、特大美式買一送一、CITY PRIMA精品美式買一送一） 舒潔棉柔抽取衛生紙單串89元

加碼送星巴克黑咖啡系列好友分享券(兌換期限7/17~7/23)

圖片取自經濟部官方臉書。