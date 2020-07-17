高碩泰卸下駐美代表職務　AIT：台灣與美國友誼繼續蓬勃發展

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）我國駐美代表高碩泰即將離任，他在昨（15）日向在美僑界發出公開信，而美國在台協會也在隨後發布聲明，感謝高碩泰任內促進台美關係更加緊密，也歡迎新任代表蕭美琴赴任。

曾四度駐美的高碩泰自總統蔡英文2016年首度執政後便獲派擔任駐美代表，迄今已四年，高碩泰在致僑界的公開信中表示，台美關係在過去四年可謂「提升至歷來最佳狀態且穩健增進，於各領域及各層面均獲致重要互惠互利成果，充分展現台美強健互信與恆久夥伴關係。」

高碩泰接著細數台美關係過去四年來的重大突破，包括蔡總統出訪過境美國期間，獲得美方高規格禮遇，「可說是不亞於正式訪問」；他也提及美國國會近年持續通過友台法案，包括《台灣旅行法》（Taiwan Travel Act）與《台北法》（TAIPEI Act）等。

高碩泰指出，相信在台灣與美國在既有的堅實基礎上，蕭美琴將可持續為台美關係加分；他也期盼僑界持續作蕭美琴及駐美各處團隊的後盾，齊力合作，為台美關係再創新猷。

美國在台協會（American Institute in Taiwan）則在聲明中感謝高碩泰於任內對台美夥伴關係做出的諸多貢獻，「高代表嫺熟美國事務，長期與美國各機構密切合作，取得許多重大成就，並促使美台關係更加緊密。」

美國在台協會亦恭喜並歡迎即將接任駐美代表的蕭美琴，「蕭美琴女士歷來致力推動美台關係，並將成為擔任此關鍵要職的首位女性……我們有信心美台友誼將在蕭代表任內持續蓬勃茁壯。」