台灣青年海外愛無限 緬甸華文教育團隊協助偏鄉學童增國際觀

今年寒假，中華民國國際慈善文教協會的緬甸華文教育服務團隊，前往緬甸科崀村博愛中小學，進行華語文課程教學，團隊也募集繪本、小說等圖書運送至當地，推動閱讀教育，除增進孩子的華語文能力外，亦引導他們從書本中探索新知。

緬甸北部許多中文學校都面臨教材匱乏、師資專業度參差不齊的窘境，因此團隊安排華語文主題課程，評估當地學生的學習程度後自編教材，以戲劇及大地遊戲等寓教於樂方式，提高學生學習華語文的興趣。團隊與國內出版社合作，為當地中文學校募集中文教材和課外書籍，並以繪本閱讀的方式教學。

此外，團隊還進行美術、音樂、社會、數學、健康等多元課程，藉由不同的文化刺激，激發未來發展的潛能。

團隊也在當地舉辦師培交流會，團長林語珊表示，從當地教師反應教學的問題中，可以了解到當地學生學習所缺乏的資源，進而激發團隊建立華語文課程規劃及整體架構，讓優質且實用的教學內容可以累積，轉化成實體教材，傳承給當地不同的偏鄉中文學校，建立一套完整且延續的資源系統。

語珊提到，服務讓團員跨出生活舒適圈，克服自己原本不敢做的事情。更有團員在探訪當地兒童住宿的環境後，從生活零用錢中節省出部分開銷，來資助緬甸的孩子穩定學習，希望減輕他們的經濟負擔，幫助當地更多偏鄉孩童，增加他們的國際競爭力。（新聞轉載自新住民全球新聞網）