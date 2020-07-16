孟加拉海岸遭海洋垃圾入侵 160隻易危欖蠵龜獲救

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合外媒報導）孟加拉科克斯巴扎爾（Cox's Bazar）有世界上最長的天然沙灘的美名，日前卻出現160隻欖蠵龜，隨著大量的塑膠垃圾被沖上沙灘上，大約有30隻海龜死亡。

中央社報導，許多欖蠵龜（Olive Ridley turtles）從上週末開始漂到孟加拉科克斯巴扎爾的海岸，且伴隨著大量塑膠瓶、漁網、浮標及其他碎屑。

當地環境部門表示，上百位民眾一大早就衝到沙灘搶救受傷的海龜，他們把死掉的海龜就地掩埋，許多被救下的海龜被塑膠垃圾纏住而受傷、有的已野放回大海。

綜合外媒報導，孟加拉塑膠銀行(Plastik Bank Bangladesh)志工找到了也掩埋近30隻欖蠵龜，它們是國際自然保護聯盟(IUCN)列為易危物種。一位居民表示，他這一輩子重未看過如此多的海龜死亡，也沒看過這麼多的塑膠垃圾漂流在海岸。

孟加拉森林部官員表示，據悉，若將孟加拉海灣附近的國家與船隻產生的垃圾加起來，一年的量大約26噸左右。這次在科克斯巴扎爾的120公里的海灘，卻出現長達數10公里，將近50噸的海洋垃圾。

當地民間機構Save the Nature Moazzem Hossain表示，這是塑膠垃圾入侵的特例，也是海洋生物多樣性的一大警訊。