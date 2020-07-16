不畏疫情熱心奉獻 台灣移民署志工發源要做到100歲

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）隨著臺灣防疫工作成效良好而疫情趨緩，移民署高雄市第二服務站特別辦理志工及通譯人員教育訓練，除了促進經驗交流並傳授專業知識，提升志工及通譯的服務技巧。

移民署高雄市第二服務站本次講習，邀請高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心督導蘇冠宇講述「家暴預防的重要」及「保護性案件如何正確通報」等議題，讓第一線接觸新住民的志工們建立正確的知識及增加敏感度，能及時察覺有需要幫助的新住民並提供適當的協助。

此外，也聘請社團法人臺灣信徹蓮池功德會的秘書長釋一靜師父分享「志願服務內涵及倫理」，釋一靜師父從事志願服務長達20餘年，擁有許多寶貴的經驗，透過課程將志願服務的內涵與精神做經驗的傳承，也勉勵在場的志工秉持著「以服務充實人生、用關懷增添溫情」的理念，讓自己成為一位快樂的志願服務者。

志工黃大姐表示，自退休後便擔任志工多年，對於在移民署擔任志工相當樂在其中，儘管前陣子新冠肺炎疫情嚴峻，她還是持續在服務站堅守崗位為民服務，並希望自己能當志工到100歲，讓授課講師也豎起大拇指讚許不已。

高雄市第二服務站主任陳盈智表示，志工及通譯是移民署重要的工作夥伴，大部分的志工為退休的長輩，來到這裡服務實踐「退而不休」的精神，再次肯定自己的價值；而站內的通譯大多是與國人結婚的新住民，利用母語專長協助來自異鄉的新住民朋友，找到得以發揮的舞台。