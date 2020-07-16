【有影片】中國澇災致4千萬人受害 黨媒辯：只是網路放大水患訊息錯覺而已

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）中國西南地區暴雨成災，洪水導致鄱陽湖水位暴漲，淹沒附近大量村莊，大批民眾慌忙撤離逃難。向來推崇正能量的中國官媒卻面不改色的在報導中指出，今年的澇災看起來很嚴重，是「因為網路讓洪災信息直接傳遞到民眾手中，造成的錯覺」。

《大紀元》報導，中國今年6月起連日暴雨導致河、湖水暴漲，當地政府持續發佈暴雨預警。長江水系的鄱陽湖水域面積來到10年最高。

被中共譽為「能阻擋萬年一遇洪水」的長江三峽大壩，也逐步被官方與時俱進地，下修為「不能指望，但盡力了」。

截至13日，中國27省的洪災導致將近4000萬人直接受災，光在江西省就有6百多萬人受災。直接損失超過110億人民幣。大批居民帶著行李慌忙走避，住進避難所。

中共官方一直以來秉持「報喜不報憂」，傳達正能量，官媒山東省日照市嵐山區媒體，主持人姜騰報導時，將民眾對於洪災的抱怨，歸咎於「互聯網（網路）普及」。

姜騰表示，「為什麼建了這麼多水壩，洪澇卻越來越嚴重，這是因為網絡變好了，互聯網（網路）讓洪災信息源源不斷傳遞到你手機裡，造成了洪澇越發嚴重的錯覺。」

無腦發言讓災民痛罵「這真的是今年洪災以來中國宣傳部門，最不要臉的一次輿論宣傳！」

「扮成喜喪了，今年子弟兵沒有上堤，習總也沒有去受災一線，因為水火無情不認人，萬一不湊巧哪？」

「永遠不忘記自我吹噓，哪怕（國內）遍體鱗傷之際！還為我黨歌功頌德…..」