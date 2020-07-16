捷報！台灣總統府國慶光雕秀獲頒德國紅點設計大獎　紀念建築落成百年別具意義

(台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導)2019國慶總統府光雕展演由光雕藝術家陳怡潔操刀，將總統府化身時光機，並一舉奪得德國紅點設計大獎殊榮，再次讓世界看見台灣堅強的軟實力。

史上首次！文化總會舉辦的「世界同行．台灣耀飛－2019國慶總統府光雕展演」榮獲「德國紅點設計大獎」（Red Dot Design Award）殊榮，在「空間傳達」的項目中，得到「品牌與傳播設計」獎，頒獎典禮以及線上展覽將於10月23日登場。

獲獎的國慶總統府光雕展演將總統府化為運轉前行的百年動力時光機，回顧過去光榮進程並展望台灣未來想像，不僅喚起多年來國人對國球棒球的熱情，同時也分享包括U12世界盃少棒賽、U18世界青棒賽的台灣英雄們的畫面。



國慶光雕（圖/文總）

文化總會副秘書長李厚慶今（16）日表示，自文總成立50年以來，首度得到紅點設計獎的肯定，這是很大的鼓舞！去年邀請光雕藝術家陳怡潔擔任藝術總監操刀雙十國慶光雕，不僅慶祝台灣國慶，剛好也是總統府建築落成一百年的特殊日子，光雕秀以百年時光機為主題，能夠在國際知名的德國紅點設計獎中獲獎，讓台灣的總統府首度在國際獎項中被看見、被討論，著實別具意義。

李厚慶強調，設計協會Design Zentrum Nordrhein Westfalen一共邀請24位專家，分別查看和評估了在線評審團提交的6,992份參賽作品中，最後由來自台灣的文化總會所報名的「Taiwan Forward: Presidential Office Building Projection Mapping Show」脫穎而出，獲頒「2020品牌與傳播設計獎」，證明文總再度用軟實力讓世界看見台灣。

陳怡潔在臉書感謝團隊夥伴無比的愛與努力，表示當初接下這個任務時，兢兢業業地把最強的爆發力展現在全國民眾眼前，原以為當時凱道上的相機海已是最大的鼓勵，沒想到還能透過Red Dot和更多海外朋友分享這份自由與創意。

陳怡潔分享，要把凱道變成光雕環境劇場需要很縝密的規劃，特別感謝文總與慶籌會開創了這個舞台，對於大家的夢想給予最大的信任與支持！

李厚慶透露，設計協會通知文總獲獎後大約7月30日可以拿到標章，8月3日官方會公佈得獎新聞稿。