踩習近平紅線 美國務卿秀「狗玩小熊維尼」照

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）美中關係來到史上低點，從貿易、人權、國安、香港問題、新冠肺炎（COVID-19）到南海爭議，雙方齟齬不斷。值此緊張之際，美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）15日竟在個人推特帳號發了一張照片，大辣辣地秀出他的愛犬以及小熊維尼（Winne-the-Pooh）玩偶，相當耐人尋味。

維尼與習近平「難以言喻」的相似性，已成了中國禁忌，龐培歐不可能不清楚。因此，當他發了愛犬「Mercer與她最愛的玩偶們」（Mercer and all of her favorite toys!）之照片，不免令人瞠目，是在暗諷美國將中國玩弄於股掌之間嗎？

在中共審查大軍運作下，所有關於維尼的指涉都已在搜尋網站消失。BBC報導，目前在新浪微博搜尋「維尼」，只會出現政府認可的媒體或官方帳號。去年台灣赤燭公司推出的電玩「還願」（Devotion），也因場景出現戲謔的影射，包括一張寫有「呢嘛叭唭」（諧音）的符咒，以及紅色篆書的「習近平小熊維尼」符印，而引發軒然大波，最後不得不道歉下架。

或許只是發文者無心，觀者有意呢？然而BBC提到，這照片大有玄機，除了疑似嘲諷習近平，「狗」可能也有弦外之音。報導指，狗在中國文化中常用來指涉具侵略性或野性的人或國家，龐培歐可能以狗喻美國或自己。此外，美國與這位最高外交官也常被中國指為狗。之前加拿大奉美國之要求，逮捕華為財務長孟晚舟一事，就曾被戲稱為「美國的狗腿」。另外，畫面中的大象玩偶，恐怕也有隱喻印度的意涵。

龐培歐的推文一出，引來熱烈回響，留言區除了各式嘲諷習近平的惡搞圖，還有龐培歐如何「玩弄中國」（toy with China）的評論。不過，由於中國禁Twitter，再加上對領導人相關詞彙的把關審查，中國網民能否看到這推文，再掀一番論戰，這戲還有得瞧。