踩習近平紅線 美國務卿秀「狗玩小熊維尼」照

(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導)美中關係來到史上低點,從貿易、人權、國安、香港問題、新冠肺炎(COVID-19)到南海爭議,雙方齟齬不斷。值此緊張之際,美國國務卿龐培歐(Mike Pompeo)15日竟在個人推特帳號發了一張照片,大辣辣地秀出他的愛犬以及小熊維尼(Winne-the-Pooh)玩偶,相當耐人尋味。

維尼與習近平「難以言喻」的相似性,已成了中國禁忌,龐培歐不可能不清楚。因此,當他發了愛犬「Mercer與她最愛的玩偶們」(Mercer and all of her favorite toys!)之照片,不免令人瞠目,是在暗諷美國將中國玩弄於股掌之間嗎?

在中共審查大軍運作下,所有關於維尼的指涉都已在搜尋網站消失。BBC報導,目前在新浪微博搜尋「維尼」,只會出現政府認可的媒體或官方帳號。去年台灣赤燭公司推出的電玩「還願」(Devotion),也因場景出現戲謔的影射,包括一張寫有「呢嘛叭唭」(諧音)的符咒,以及紅色篆書的「習近平小熊維尼」符印,而引發軒然大波,最後不得不道歉下架。

或許只是發文者無心,觀者有意呢?然而BBC提到,這照片大有玄機,除了疑似嘲諷習近平,「狗」可能也有弦外之音。報導指,狗在中國文化中常用來指涉具侵略性或野性的人或國家,龐培歐可能以狗喻美國或自己。此外,美國與這位最高外交官也常被中國指為狗。之前加拿大奉美國之要求,逮捕華為財務長孟晚舟一事,就曾被戲稱為「美國的狗腿」。另外,畫面中的大象玩偶,恐怕也有隱喻印度的意涵。

龐培歐的推文一出,引來熱烈回響,留言區除了各式嘲諷習近平的惡搞圖,還有龐培歐如何「玩弄中國」(toy with China)的評論。不過,由於中國禁Twitter,再加上對領導人相關詞彙的把關審查,中國網民能否看到這推文,再掀一番論戰,這戲還有得瞧。