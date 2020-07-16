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台灣、美國、日本合作　將於瓜地馬拉舉辦首次GCTF研習營

此次國際研習營將以數位經濟為題，舉行一系列的線上會議

By Sylvia Teng, 台灣英文新聞－編輯
2020/07/16 10:18
外交部次長曹立傑（圖片截取自外交部影片）

外交部次長曹立傑（圖片截取自外交部影片）

（台灣英文新聞／政治組　台北報導）2015年由台灣與美國共同發起的全球合作暨訓練架構（GCTF）合作平台，今年首度移師拉丁美洲，將在台灣中美洲友邦瓜地馬拉舉辦拉丁美洲及加勒比海地區首屆國際研討會。

台灣、美國及瓜地馬拉三國昨（15）日晚間同步在各自官方推特上傳影片，正式宣布將在今年於瓜地馬拉舉辦全球合作暨訓練架構國際研討會，屆時將就新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）防疫合作、數位經濟、數位基礎建設、網路安全、婦女賦權，以及5G科技發展等議題，舉辦系列研討會。

外交部常務次長曹立傑在宣傳影片中強調，拉美及加海地區是我國邦交重鎮，這些國家也長期支持台灣的國際參與，「我們除希望持續深化與擴大台灣與美國及日本的夥伴關係外，也盼將GCTF平台近幾年所獲得的成功，拓展至區域裡的友邦及友好國家。」

曹立傑指出，台灣期盼與美、日，以及區域友邦建立一個更緊密的區域夥伴圈，同時也歡迎其他理念相近的國家參與，在影響全球的議題上共同合作。

GCTF
全球合作暨訓練架構
台美日
拉丁美洲
拉丁美洲友邦
加勒比海
瓜地馬拉
中美洲友邦
外交部
國際參與

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