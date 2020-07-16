北市KTV電梯安檢傳弊案　建管處公務員涉收賄、1聲押1交保

柯文哲今天針對北市建管局收賄案指出，台北市政府共有8萬公務員，沒辦法保證每個人都沒事，「但台北市還是全台灣最清廉的地方」。中央社 柯文哲今天針對北市建管局收賄案指出，台北市政府共有8萬公務員，沒辦法保證每個人都沒事，「但台北市還是全台灣最清廉的地方」。中央社

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）台北市建管處曾姓、周姓公務員涉收賄，護航KTV業者取得菜梯使用許可證，或協助掩護電梯檢查不實事項。北檢昨天約談曾男、周男等30多人到案，訊後聲押曾男，周男10萬元交保。

對此，柯文哲市長今天(16日) 表示，建管處曾姓、周姓公務員涉收賄，護航KTV業者取得菜梯使用許可證，或協助掩護電梯檢查不實事項，整件事情已請副市長彭振聲作為專案小組負責人。

柯文哲今天針對北市建管局收賄案指出，台北市政府共有8萬公務員，沒辦法保證每個人都沒事，，「不能保證100%都沒有，但台北市還是全台灣最清廉的地方」。

台北地檢署昨(15日) 指揮調查局台北市調查處兵分27路搜索，約談39名被告、證人到案，經漏夜偵訊，檢察官今天(16日) 上午聲押曾男，諭令周男10萬元交保、劉姓助理30萬元交保，限制住居；其餘9名被告分別以10萬元至50萬元不等金額交保，並限制住居。

檢調獲報，曾姓、周姓公務員任職台北市政府都市發展局建築管理工程處使用科，負責建築物升降設備委外抽驗標案，2人互為職務代理人，並同時聘請劉男作為私人助理。

檢調調查，台北市錢櫃KTV林森店今年4月間發生火警後，北市府嚴查電梯安全。曾男5月間發現一KTV的5部菜梯並無使用許可證，輾轉向業者浮報申請竣工檢查費用，每部菜梯溢價新台幣2000元，共收取1萬元，事後菜梯獲核發許可證。

此外，曾男於民國106年間發現北市一家賣場的升降設備檢查照片有異，暗示電梯公司與受託檢查的民間協會「要處理一下」，藉此收受電梯公司與協會的8萬元賄款。

檢調還查出，曾男、周男對外宣稱檢查量太大，必須聘請私人助理，曾男向3家廠商按月收取4萬5000元，周男則向2家廠商按月收取9000元。曾、周向廠商取款後，部分款項交給劉姓私人助理，其餘朋分花用。