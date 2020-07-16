徵件中！台灣藝術文化行政人才赴美國交流　文化部補助生活費、書雜費、來回機票

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導) 台美藝文行政人才交流獎助計畫將選出三名藝文人才赴美研習,自即日起開始徵件。

2021「台美藝文行政人才交流獎助計畫」由文化部與Fulbright Taiwan學術交流基金會合作，在基金會「專業人員及創作藝術家赴美研習獎助金」內增設「文化部專類」，支持我國藝文人才赴美研習，預計將薦送3名人員。

文化部表示，Fulbright Taiwan學術交流基金會負責審查計畫，並協助獲獎助者洽排赴美行程、免費申辦獲獎助者及眷屬赴美簽證，獲獎助者需於110年8月至111年8月完成連續3個月的研習計畫。文化部將補助獲選學人研習期間的生活費、書雜費、台美來回機票等費用。

Fulbright Taiwan學術交流基金會是美國國務院傅爾布萊特獎助計畫(Fulbright Program)在台執行單位，該計畫由美國傅爾布萊特參議員發起，迄今已和世界160個國家的機構合作，並選送超過1600位台灣獲獎人前往美國深造。

「台美藝文行政人才交流獎助計畫」即日起至10月31日截止受理，凡有志於「藝術管理」、「政策研發」、「國際行銷」及「著作權研究」領域強化專業的台灣藝文行政人才，歡迎提出申請。申請採線上報名，請至Fulbright學術交流基金會官網，或洽詢基金會02-2388-2100分機143王小姐。

「文化部專類」獎助項目自107年起開辦，迄今共選出6名獲獎助者，包含春河劇團專案經理章琍吟、故宮導覽員蘇佳莉、台灣首家攝影圖書館Lightbox創辦人曹良賓、文化部文化資產局專員呂松穎(申請及獲選時任職台南市政府文化局股長)、獨立製作人王序平、兩廳院節目製作組組長鄒鳳芝等，其等在劇場、展覽、表演、攝影等領域之專業有目共睹，研究題材從藝企合作、節目策略到藝術品鑑定、開放文化、導覽講解計畫等，豐富多元。