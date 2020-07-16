台灣九歌出版社創辦人蔡文甫辭世　享耆壽95歲

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)九歌出版社創辦人蔡文甫先生於15日辭世，享耆壽95歲。

蔡文甫先生身兼作家、編輯、出版家、企業家之多重身分， 引領文壇風氣，滋養了一整代人的文學心靈。對其辭世， 文化部長李永得深表哀思與敬意，並將呈請總統褒揚。

蔡文甫先生1926年生於江蘇鹽城，隨國民政府來台，曾任軍職、 教職，並擔任《中華日報》副刊主編二十一年，培育文壇新秀。著有《雨夜的月亮》、《沒有觀眾的舞台》、《解凍的時候》、 《小飯店裡的故事》、《天生的凡夫俗子—蔡文甫自傳》 等二十餘部作品，並曾獲金鼎獎副刊主編獎、圖書出版金鼎獎、 金鼎獎特別獎、中山文藝創作獎、 中國文藝協會小說獎章及榮譽文藝獎章等，成就斐然。

1978年蔡文甫先生以「為讀者出好書，照顧作家心血結晶」 之理念創立九歌出版社，與純文學、大地、爾雅、 洪範並稱文學出版界「五小」，出版好書無數，帶動1980年代台 灣文學閱讀的黃金時代，當時有著「文登兩大報 出書找五小」之說。

除出版外，蔡先生並持續推動台灣文學傳播， 包括開設九歌文學書屋、成立九歌文教基金會、 舉辦九歌現代少兒文學獎、九歌小說寫作班等，被向陽先生譽為「當 代台灣文學傳播的掌舵者」，影響深遠。