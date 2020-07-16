唐鳳：中國電信設備如同特洛伊木馬

行政院政務委員唐鳳接受日媒專訪表示，一個國家的核心電信基礎設施若採用中國設備，形同讓特洛伊木馬進入網路。

唐鳳在行政院的辦公室接受日經亞洲評論（Nikkei Asian Review）訪問說：「在中國沒有純粹的私人企業，從中華人民共和國的角度來看，執政黨可以在情勢緊張的狀況下更換企業領導人。」

她指出：「如果在基礎設施中採用（中國相關企業），每一次更新系統時就必須小心翼翼，因為那可能使網路更加脆弱，而讓特洛伊木馬入侵系統。」

39歲的唐鳳說道，早在6年前，台灣人就看見了使用華為和中興通訊設備的風險，當時中國境外的人都還不太瞭解華為和中興通訊這些科技巨頭。

唐鳳表示：「當全世界正在討論到底要不要將中國相關企業納入5G基礎設施中，台灣早在4G時代就排除了。」

2014年，太陽花學運人士占領立法院將近一個月，也就是那一年，台灣開始推出4G網路。唐鳳回憶，當時國家通訊傳播委員會（NCC）及國安會聽取學運相關人士的要求，不允許4G網路使用中國企業設備。

中華電信6月30日在台灣推出5G商用服務，使用的是愛立信（Ericsson）技術。台灣在超高速網路系統中，實際上已經排除華為。

唐鳳說：「我們很高興看到現在像美國這樣的國家進行類似的討論，去評估相關風險。」

在美國擴大制裁華為之後，英國14日也跟著政策轉向，決定在2027年前移除5G網路中的所有華為設備。

在提到北京當局近來祭出的「港區國安法」時，唐鳳表示，擁有值得信任的網路環境來保護個人資料是至關重要的。許多香港人急著清除或修改他們在社群媒體上的數位足跡。

唐鳳指出：「若你處在一個敵對且處心積慮要取得使用者個資的電信網路環境中，你實際上能做的（保護個資）並不多。」

她還說：「最好也最安全的方法，可能就是完全不要使用數位裝置，即使必須使用，也不要發出任何訊號或訊息。」若電信營運商有心誣陷，刪除自己的數位足跡也沒用。