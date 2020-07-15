防疫旅館開放商務人士會議與住宿　首選台北北投雅樂軒酒店

因應台灣宣布逐步放寬國際旅客來台從事商務會議等活動之最新政策，台北北投雅樂軒酒店已經做好準備，即日起竭誠提供海外來台之商務旅客從事會議與住宿服務，期待以投入全館292間客房作為防疫旅館使用的專業經驗與最先進的一流會議設施，協助國內外商務人士於疫情期間在旅館內即能完成所有交流任務。

響應台灣政府自二月底起要求國外返台者全數進行14天居家檢疫措施，台北北投雅樂軒酒店隨即提供協助，配合政府與國人落實此項防疫政策。酒店中292間客房全數投入作為防疫旅館使用，不接散客，為需要外宿進行自主健康管理或檢疫的回國旅客提供一個安全舒適的隔離環境。依房型不同，專案房價含稅及服務費後為每晚$5,800~9,000元不等，提供房客包含專屬體溫量測設備、現煮三餐與手工現煮添加滋陰潤肺養生食材熬煮、增強免疫力的各式茶飲等日常起居照顧，同時以完整分流與24小時客房走廊監控等保安措施，確保住宿房客保有隱私暨安全無虞。

隨著全球多數地區疫情趨緩以及台灣與國際恢復商務交流的需求日增，台灣政府宣布放寬邊境管制，有條件允許國際商務人士來台進行會議等專業交流。有鑑於訪台商務旅客仍須實施相當期限的健康管理措施，已投入防疫旅館服務相當時日的台北北投雅樂軒酒店，自然成為來台人士從事商務交流與停留的首選住宿。

隸屬萬豪國際集團特色精選品牌的台北北投雅樂軒酒店位處繁華的市中心地帶，酒店賓客步行片刻即可抵達兩個地鐵站與北投溫泉等景點。酒店鄰近馳名國際的美食知名景點士林夜市與綠意盎然的陽明山國家公園，多數客房更享有眺望關渡平原的壯麗景色，堪稱為一處精品都市休閒寓所。彰顯時尚裝飾風格的寬敞客房中配備迷你冰箱、平面電視、特色睡床與寬大辦公桌、免費Wi-Fi等先進貼心設備，飯店內包括七天24小時開放的自助美食店Re:fuel by Aloft與另外兩處特色餐飲，處處盡心期待能為暫時造訪台北的商務旅客提供生活上完善便利照顧，圓滿工作使命。

善用投入作為防疫旅館的專業經驗，因應台灣即將放寬國際商務旅客來台從事專業交流之政策，台北北投雅樂軒酒店將持續提供防疫相關住宿專案，竭誠期盼以舒適而安全的防疫住宿與會議環境，協助國內外商務人士在解禁後來台從事專業交流。飯店內配置數個極具現代感、最大空間容納90人且空間與使用功能可彈性調整的策略會議空間與活動室，皆配備最先進視聽設備、免費快速無線網路，可自由變換為劇院型、教室型、會議型等各種空間擺設，相信能進一步滿足國際商務人士於疫情期間配合防疫措施，在台執行業務與商務交流各種專業需求。

以防疫旅館之專業經驗與先進完善的軟硬體設備及貼心服務，台北北投雅樂軒酒店竭誠期待閣下蒞臨。