2020年台北國際夏季旅展盡在《福華大飯店》(世貿一館 攤位B930)

迎接後疫情時期，全面振興經濟拚國旅！飯店業者無不摩拳擦掌推優惠再送好康，準備好迎接暑假後的「報復性旅遊」，就是大家所期待疫情之後的第一場旅展「2020台北國際夏季旅展」也將於7/17～20如期登場。這次福華飯店集團大打促銷戰，住宿下殺3折，年年熱銷的福華大飯店連鎖住宿券旅展優惠價只要2,500元(含服務費)而且買10送1喲！更是獲得消費者一致好評，這次旅展期間以2.5折優惠價回饋民眾，台北、新竹、台中、高雄、石門水庫、墾丁福華，一券在手全台逍遙遊，只有旅展4天限時獨賣，絕對讓您度假旅遊都划算。

此外，台北福華大飯店搶先於7月10日起開放線上旅展，而今年餐券部分則有超高人氣優惠熱銷商品「彩虹座亞洲美饌自助餐券」只要900元，還有廣受消費者一致好評的「江南春/蓬萊邨/珍珠坊/麗香苑/七賢吧四人合菜券」破盤2,500元，好康折扣說不完，保證優惠殺最大！為響應台北國際夏季旅展，旅展期間加碼推出全省福華連鎖住宿券「買10送1」活動超優惠，另外展場每筆餐券合併消費滿12,000元，即贈「500元餐飲抵用券1張」。餐券滿額贈優惠通通有「江南春/蓬萊邨/珍珠坊/麗香苑/七賢吧四人合菜券」買4張送1張；「彩虹座亞洲自助美饌餐券」買10張送1張！一年一度的台北國際夏季旅展限定優惠千萬別錯過！