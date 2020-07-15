2020年台北國際夏季旅展盡在《福華大飯店》(世貿一館 攤位B930)

迎接後疫情時期，全面振興經濟拚國旅！飯店業者無不摩拳擦掌推優惠再送好康，準備好迎接暑假後的「報復性旅遊」，就是大家所期待疫情之後的第一場旅展「2020台北國際夏季旅展」也將於7/17～20如期登場。這次福華飯店集團大打促銷戰，住宿下殺3折，年年熱銷的福華大飯店連鎖住宿券旅展優惠價只要2,500元(含服務費)而且買10送1喲！更是獲得消費者一致好評，這次旅展期間以2.5折優惠價回饋民眾，台北、新竹、台中、高雄、石門水庫、墾丁福華，一券在手全台逍遙遊，只有旅展4天限時獨賣，絕對讓您度假旅遊都划算。
此外，台北福華大飯店搶先於7月10日起開放線上旅展，而今年餐券部分則有超高人氣優惠熱銷商品「彩虹座亞洲美饌自助餐券」只要900元，還有廣受消費者一致好評的「江南春/蓬萊邨/珍珠坊/麗香苑/七賢吧四人合菜券」破盤2,500元，好康折扣說不完，保證優惠殺最大！為響應台北國際夏季旅展，旅展期間加碼推出全省福華連鎖住宿券「買10送1」活動超優惠，另外展場每筆餐券合併消費滿12,000元，即贈「500元餐飲抵用券1張」。餐券滿額贈優惠通通有「江南春/蓬萊邨/珍珠坊/麗香苑/七賢吧四人合菜券」買4張送1張；「彩虹座亞洲自助美饌餐券」買10張送1張！一年一度的台北國際夏季旅展限定優惠千萬別錯過！
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福華大飯店全省連鎖住宿券兩天一夜NT$2,500旅展最優惠 2.5折(原價最高NT$10,000)
福華大飯店全省連鎖住宿券兩天一夜，旅展現場優惠價只要NT$2,500，優惠價已含服務費，連鎖住宿券可適用於台北、新竹、台中、高雄、石門水庫、墾丁福華，一券在手全台任悠遊。
適用房型：標準單床、雙床房住宿1晚，贈送2客早餐，依各飯店規定提供免費之休閒設施。
台中福華不含早餐，平日早餐加購優惠價每人250元
．滿額優惠：買10張送1張。
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蓬萊邨/珍珠坊/江南春/麗香苑/七賢吧四人合菜餐券 NT$2,500 7.6折(原價NT$3,300)
蓬萊邨（B1台式料理） 懷舊台式合菜
開味冷盤(5選1)：碳烤烏魚子、紅露香醉雞、松子燻素鵝、麻辣滷牛腱、涼拌海蜇皮
台式海鮮(5選1)：蒜泥蒸草蝦、鼓汁蒸鮮魚、蔭鼓炒鮮蚵、清蒸脆小捲、糖醋嫩魚片
香酥炸物(5選1)：五香炸肉捲、炸鮮蚵仔酥、酥炸小卷絲、咖哩鮮蝦捲、五香酥卜肉
招牌肉類(5選1)：軟煎嫩溜肉、麻乳香滷肉、蒜苗鹹豬肉、醬爆嫩雞絲、青椒炒牛肉
經典豆腐(5選1)：紅燒嫩豆腐、芙蓉嫩豆腐、芹菜臭豆腐、紫菜嫩豆腐、酥炸板豆腐
季節鮮蔬(5選1)：扁魚燜白菜、干貝煨芥蘭、小魚炒莧菜、櫻花蝦高麗、韮菜炒豆乾
主廚湯品(4選1)：薑絲蛤蜊湯、紫菜丁香湯、酸菜肚片湯、薑絲魚片湯
*每桌皆附白飯或地瓜稀飯、手工花生麻糬。
*同桌單次使用3張餐券 贈台式三杯土雞1份
珍珠坊 (2F粵式料理）雅緻粵式合菜
開味冷盤(5選2)：明爐烤燒鴨、玫瑰豉油雞、蜜汁烤叉燒、妙製海蜇皮、五香滷牛腱
粵式海鮮(4選1)：滑蛋炒蝦仁、蟹肉扒豆腐、香蒜蒸鮮魚、月印百花台
香酥炸物(3選1)：西杏芋泥捲、銀絲炸春捲、香麻百花筒
招牌肉類(3選1)：腰果炒雞丁、糖醋咕咾肉、蠔油牛肉片
季節鮮蔬(3選1)：金銀蛋莧菜、鼓香四季豆、百合燴絲瓜
主廚湯品(3選1)：蟹肉玉米湯、薑絲蛤蠣湯、野菇雞片湯
*每桌皆附白飯、水果
江南春（3F滬式料理）經典滬式合菜
開味冷盤(5選2): 紹興醉雞、蘇式燻魚、水晶肉凍、櫻桃鴨胸、魚子醬墨魚
滬式海鮮(5選1): 寧式鱔魚、生炒蝦鬆、蝦仁滑蛋、清蒸鮮魚、剁椒魚片
香酥炸物(4選1): 海鮮烤方、滬式春捲、花枝蝦排、起式炸雞排
招牌肉類(5選1):栗子燒嫩雞、辣子嫩雞丁、砂鍋紅燒肉、宮爆牛肋片、干絲芹豬肉
經典豆腐(4選1): 招牌豆腐、蟹黃豆腐、紅燒豆腐、腐皮黃雀
季節鮮蔬(5選1): 櫻花蝦時蔬、蒜炒高麗菜、珍菇西蘭花、火腿燴角瓜、紅燜苦瓜
主廚湯品(3選1): 鮮魚蛤蜊湯、二筋一燉湯、極品醃篤鮮
*每桌皆附白飯、水果
麗香苑(2F西式料理) /七賢吧（1F英式酒吧）4人經典組合餐
沙拉(3選1)：雞肉凱薩沙拉、鮮蝦凱薩沙拉、主廚特製沙拉
湯品(4選4)：法式洋蔥湯、主廚玉米濃湯、海鮮蕃茄湯、香濃南瓜湯
主菜(3選1)：爐烤德國豬腳、碳烤大西洋鮭魚、歐式迷迭香羊排
主食(3選2)：青醬義大利麵、彩椒牛柳炒飯、蕃茄肉醬義大利麵
甜點(任選4)：當日精選蛋糕
飲品(任選4)：咖啡、紅茶
*每桌皆附主廚餐包
．適用時段：週一~週五，平日午晚餐時段。
．滿額優惠：買4張送1張贈品券。
．優惠期間：至2021年2月26日止，逾優惠期間可依面額折抵消費。
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彩虹座 亞洲自助餐券NT$900 7.4折起(原價NT$3,300)
週一~週五自助午餐1客(原價NT$1,100)
週六~週日自助午餐1客，現場加價NT$120(原價NT$1,320)
週一~週四自助晚餐1客 (原價NT$1,210)
週五~週日自助晚餐1客，現場加價NT$120(原價NT$1,320)
週一~週五自助午茶2客，現場加價NT$200 (原價NT$1,364)
週六~週日自助午茶2客，現場加價NT$400(原價NT$1,650)
週一~週日雙人英式下午茶2組，現場加價NT$100(原價NT$1,144)
．現場另加價NT$50~NT$230，享各餐期用餐優惠。
．滿額優惠：買10張送1張。
．優惠期間：至2021年02月26日止，逾優惠期間可依面額折抵消費。