台灣再度躍上國際舞台！ 300300 號小行星命名為「台北天文館」

「台北天文館」小行星的示意圖。（台北天文館提供） 「台北天文館」小行星的示意圖。（台北天文館提供）

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）為表彰台灣成立最早、規模最大的天文專業博物館在天文教育及推廣上的貢獻，國際天文學聯合會(IAU)正式通過，將編號300300號小行星命名為「台北天文館」。

天文館表示，「台北天文館」小行星是一顆位於主小行星帶內的小天體，軌道半長軸約2.446天文單位，相當於3億6千6百萬公里，以3.83年的周期繞太陽公轉，其直徑約1.4公里。目前在巨蟹座方向距離地球約5億3千萬公里處，亮度僅約22等，必須以大型天文望遠鏡才能拍攝到其蹤跡。

這顆小行星是由林宏欽先生（國立中央大學天文研究所）與葉泉志先生（美國加州理工學院博士後研究員）於2007年8月6日在中大天文所鹿林天文臺巡天計畫(LUSS)拍攝的影像中發現，經過長期觀測確認後，賦予永久編號第300300號。

圖取自台北天文館網頁tam.museum

再經由中央大學推薦，經審核通過後小行星正式命名正式命名為TAM，記為(300300) TAM；TAM即台北天文館（Taipei Astronomical Museum）的英文縮寫。

國立中央大學與臺北天文館將於7月18日13時30分在台北天文館演講廳共同舉辦「台北天文館」小行星命名授贈儀式，並由發現人林宏欽先生進行專題演講，重現找到這顆小行星的精彩經過。

台北天文館同時也於展示場舉辦相關展示、解說導覽與研習活動等，民眾於7月18日至8月16日間皆可以優待票進入展示場參觀這顆以館為名的小行星！

相關詳細圖文資料可參閱台北天文館網站之「網路天文館—天文新知」。