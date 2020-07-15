【司改爭議】批民進黨硬推「國民法官制」 陳師孟：政客的詐騙行徑

「陪審參審一併試行推動大聯盟」15日在立法院大門口前舉辦記者會 「陪審參審一併試行推動大聯盟」15日在立法院大門口前舉辦記者會 (來源 中央社)

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）立院臨時會將安排審議「國民參與刑事審判法」草案，針對這項重大司法改革，前監委陳師孟發文痛批蔡政府草率行事、缺乏專業，硬將「參審制」包裹成「國民法官制」，欲強渡關山，根本是詐騙行徑。

根據司法院，目前先進國家採行的國民參與審判制度有二，分為參審制與陪審制，不同在於分工方式。職業法官與國民法官一同認定事實、做是否有罪的裁定與適用法律之作法，稱為參審制；隨機挑選素人負責認定事實、討論與表決後，再由法官量刑之作法，稱為陪審制。由政黨或團體薦選的參審員有一定任期，可參與多項案件；陪審員則只負責單一案件。

陳師孟反對參審制或日本的裁判員制，批其不過是「合作不分工」的生產模式，而陪審制基於陪審員的生活背景與社會經驗，獨立於法律之外做出裁定，才是「專業分工」。然而，他引述民進黨立院黨團總召柯建銘說法，指「上面」不同意同時試行陪審制，還號稱國民法官制已是融合兩種制度的創見，根本外行。

陳師孟表示，參審制和陪審制裡的職業法官，部分任務無法相容，兩制的素人也有互相排斥的功能。標榜融合兩制特色的國民法官制，陪審制精神蕩然無存，素人只會被職業法官「溫言軟語啟發、輕言細語釋疑、甜言蜜語指引」，然後被法官牽著鼻子走。與其說是融合，不如說是「拼裝」，怎麼能運作？

民間司改團體顯然也不買帳，今（15）日由台灣陪審團協會、民間司法改革基金會等團體組成的「陪審參審一併試行推動大聯盟」，就在立院前舉行記者會，呼籲執政黨莫倉促立法，應強化與社會溝通，讓兩制有試行的機會。

民間司改基金會董事長林永頌之前接受聯合報訪問時指出，參審制討論過程中，若出現意見不一致時，國民法官可能迫於威權效應，被職業法官影響。他提到，裁判員制度在日本頗令人詬病，參與意願持續下降，因民眾常覺得自己淪為「花瓶」。陪審制中，民眾雖無專業知識，但有無犯罪主要是基於生活經驗的裁斷，沒了法官的干擾，陪審也能較為中立。