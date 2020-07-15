新北上千名原住民族學生獲獎學金 得獎學子個個身懷絕技

新北市各國小原住民族學生學業優秀及特殊才藝獎學金獲獎名單出爐 ，108學年度共計1,097位原住民族學生獲獎， 共計頒發329萬獎學金， 每位獲獎的原住民族小朋友不僅學業優秀， 而且在各領域表現中突出，是所有同學值得學習的模範。

教育局張明文局長表示， 新北市每學期都會頒發原住民族優秀獎學金及特殊才藝獎學金， 獲獎學生皆能獲得3,000元作為鼓勵， 原住民族學生獎學金的目的在於鼓勵原住民族學生不斷努力向上及發 展特殊才藝，希望孩子們能以自身的原住民族文化或長才為榮， 在各方領域中嶄露頭角，近年來受獎人數也逐年提高， 107學年度頒發1,046名，108學年度則有1,097名。

就讀興南國小的泰雅族洪妤潔同學是學校的角力好手， 她的家中經濟條件不佳，聽學長姐說只要參加角力比賽， 就有機會拿到獎學金，因此開始不斷要求自己，早睡早起、 控制飲食，持續鍛鍊， 在108學年度新北市小學角力錦標賽中獲得女子甲組第三級第三名 的殊榮，洪妤潔說還要持續努力，以全國大賽金牌為目標。

厚德國小的阿美族鄭宇策同學則在各項語文競賽中展現了無窮潛力， 三年級時，獲得阿美語朗讀比賽全市第一名、全國賽第二名； 五年級時又挑戰了校內的閩南語朗讀比賽，得到全年級的第一名， 此外，鄭宇策同學也參加新北市鋼琴比賽， 榮獲新北市第四區國小鋼琴組優等第二名。同學們說， 宇策是個樣樣精通的人，不僅比賽表現好，跑步也很快， 而且很照顧弟弟妹妹，學校老師表示，宇策是身為三胞胎的大哥， 多了一份成熟與責任感，他期待自己成為弟妹的榜樣， 因此各方面表現都很突出。

新莊國小的泰雅族周沛錡，她在逆境中展現長才， 她的家庭經濟狀況不甚穩定，但周沛錡同學憑著優異的運動條件及刻 苦耐勞的精神，讓她在手球隊裡擔任要角， 並協助球隊多次取得佳績，也多次取得壘球擲遠的金牌。沛錡在班上 一直都是擔任幹部，盡職負責、熱忱服務， 在球場上也會主動關懷隊友，遇到挫折也不輕言放棄， 深受隊友的信賴及教練的喜愛。 她始終以正面樂觀的態度來迎接未來的挑戰，相信在不久的將來， 勢必能成為體壇上一顆耀眼的新星。

新北市政府教育局每年皆編列預算投入原住民族教育， 除頒發獎助學金外，更用於培養原住民族體育運動選手、 族語教學及文化傳承、產業技能培訓與就業能力等方面， 新北市重視原住民族各領域人才的培育、語言文化的延續， 不僅要讓原住民學生擁有優異的競爭力， 在未來亦能成為社會及原鄉部落的中流砥柱。