侯友宜授旗全中運新北代表隊 拼防疫也要拼成績

照片來源：新北市政府教育局提供
照片來源：新北市政府教育局提供
109年全國中等學校運動會於7月18日至23日將於屏東縣登場，新北市今(15)日舉行代表隊授旗儀式，市長侯友宜於市政會議上勉勵全市77校約1,500位代表隊選手，與全國好手同場較勁時，秉持不放棄的精神，超越自我，勇奪佳績。一向關心體育發展的新北市體育總會劉富福秘書長也到場，共同期勉每位參賽選手，預祝代表隊為新北市締造佳績與光榮。
本次授旗由領隊、教練及新北市優秀選手等共14人代表參與，其中領隊為主政學校中山國中陳君武校長，並由109年新北市中等學校運動會雙破大會紀錄的明德高中童苡茹選手代表接旗，另一同參與授旗的還有海山高中國中部嘪家彣，她在2019年港都盃全國田徑錦標賽國女組標槍冠軍並破大會紀錄，板橋國中董伯韜則榮獲108年全國武術聯賽南拳組亞軍，期盼本次賽會代表新北市能摘下金牌。
新北市守護選手們的健康不遺餘力，於參與109年全中運往返及賽事期間規劃妥善防疫措施，落實三級防護，出發前各隊自行量測體溫，上車時再次量測，且車上全程配戴口罩，到會場時第三次量測體溫，賽事期間則每日進行2次量測；除於大型遊覽車上安排車長負責全車安全外，更安排保姆車隨行，倘有緊急醫護需求可隨時協助；另各校代表隊更組成體溫量測表回傳群組，全程監控各校人員體溫狀況。
今年上半年因疫情影響賽會延期辦理，代表隊也在疫情期間調整訓練節奏，以最佳步調全力以赴，侯友宜市長表示，新北市深耕體育發展，拼防疫也要拼成績，從「選、訓、賽、輔、獎」等面向提升體育培訓外，更建構三級銜接體系，鼓勵運動人才根留新北，今年還準備了「全中運冠軍戒指」，等著出征的冠軍們凱旋歸來，並以「蓄勢待發，榮耀再現」為主軸，期勉代表隊選手們以最佳姿態赴屏東縣迎接挑戰，為新北市再創顛峰。