土地銀行「西湖之美-王高賓油畫個展」繽紛登場

台灣土地銀行董事長黃伯川(右二）、總經理謝娟娟(右一）、董事會主任秘書楊享洪(左一）與王高賓老師(中)及貴賓們於開展前合影。(土銀提供) 台灣土地銀行董事長黃伯川(右二）、總經理謝娟娟(右一）、董事會主任秘書楊享洪(左一）與王高賓老師(中)及貴賓們於開展前合影。(土銀提供)

土地銀行繼「山林·魂-彭玉琴彩墨創作展」深獲好評後，盛情邀請王高賓老師自本（109）年7月15日起假該行「館前藝文走廊」舉辦「西湖之美-王高賓油畫個展」。

王高賓老師1963年出生於臺灣省雲林縣，畢業於國立臺灣師範大學美術研究所西畫創作組，1997年在臺北國際藝術中心舉辦個展，2004年於國父紀念館及中正紀念堂舉辦個展，2011年再次於中正紀念堂中正藝廊舉辦個展，另於新北市文化局、新北市政府、臺北市社教館、桃園縣政府文化局、新北市議會藝廊等處個展多次，獲得極佳的好評，藝術表現備受肯定。

王高賓老師在師大美術系六年求學期間打下了扎實的繪畫根基後，為了研究艱難的人物繪畫，更前往北藝大和臺藝大學習雕塑與解剖學課程，時間持續十餘年。為了提升色彩的創作水準更投入抽象藝術創作至今已超過十幾年，同時不斷研發創作環境、設備、材料與技巧。近些年以專一主題為創作題材，例如此次展覽的“西湖之美”系列與“臺灣百景百號寫生系列”和剛完成的“百幅人體油畫寫生”，而“百幅玫瑰花寫生”也正在進行中。從以上種種跡象都可看出王老師的用心與堅定信念 。

王老師自2012年起至今，往返杭州西湖近四十餘趟，創作了一百多幅油畫作品。九年來幾乎踏遍西湖每一個角落，其間所花費的心思、人力、物力難以估計，2013年起連續三年在杭州西湖畔唐雲藝術館舉辦「西湖之美」大型個展。2015年完成了西湖三十景，適逢G20國際會議在杭州舉辦，老師作品被評選為佈置接待外賓的場所，數年來不斷揮灑畫筆，殫精竭慮地創作，終能獲得肯定。

2017年廣東衛視由導演馬志丹帶領團隊拍攝紀錄片《西湖左岸》，其中介紹王老師的創作理念及在西湖的寫生創作過程，還專程到臺灣拍攝老師的工作室，從“西湖之美”的創作過程中，深深體會到，凡事皆要踏實與堅持，機會永遠是留給準備好的人。

土地銀行向來熱心社會公益，一本「追求永續發展、邁向優質金融機構」之宗旨，誠摯邀請各界蒞臨觀賞王高賓老師的畫作，共同感受其深厚的文藝造詣。本展次自本（109）年7月15日起，於該行總行「館前藝文走廊」(臺北市館前路46號)開展，展出時間為每週一至週五上午9時至下午17時（免費參觀，例假日不開放），109年8月4日中午12時卸展。