109年北海夜 金閃閃 漁火光雕夜焢窯

暑假還不曉得要去哪裡的朋友有福了， 新北市政府農業局推出「北海夜 金閃閃」系列活動，在夜間舉辦夜釣、演唱會、光雕及甘藷焢窯， 讓夜晚的北海岸閃亮耀眼光芒，歡迎各位朋友一同前來， 體驗最熱情的北海岸仲夏夜風光！

本次北海夜 金閃閃系列活動，從7月底至8月底每週夜晚都有精彩活動， 淡水漁人碼頭有免費的各式遊樂設施， 七夕情人節煙火秀及爵士樂演奏會。 於富基漁港辦理北海岸時尚藝術季，首次漁港推出時裝秀。 於草里漁港辦理「草里釣魚吧」， 在漁港港區以輕鬆的模式營造吧檯氛圍，並舉行夜間親子釣魚、魚拓 DIY、港邊炭烤及音樂會，以及「釣魚天堂藝響節」， 將舉辦垂釣競賽及拍賣會，並辦理一夜干DIY活動、 親子炭烤及夜遊。

若是喜愛藝術的市民朋友，市府也特別與朱銘美術館合作，於8月期 間舉辦「北海夜金閃閃─光和作用」系列展覽，8月1日將在朱銘美 術館舉辦開幕，當天下午6點起市民朋友可以攜帶食物到朱銘美術館 太極廣場參加野餐活動，美味便當搭配精緻的光雕藝術，讓朱銘美術 館變身新北最大藝術公園。另外展覽期間在朱銘美術館、 中角灣沙灘、魚路古道及櫻花公園等4處將規劃光影裝置與自然環境 及地景的藝術展出，日夜各有不同風情，而每週六晚上7點到9點在 櫻花公園、中角灣及朱銘美術館內也有沉浸式光雕展演， 將純樸金山渲染上朱銘美術館的藝術氣息， 歡迎市民朋友一同共襄盛舉。

另外8月底新北健康三寶甘藷產季到來， 這次市府選在夜間舉辦甘藷焢窯，讓大家避開炎熱的太陽， 各位市民朋友可以邊吹著夜晚涼涼的微風，邊品嚐美味焢窯甘藷， 當天也邀請到當地農友擺攤展售新鮮農漁產品， 讓各位把最新鮮的美味農業帶回家。

新北市副市長吳明機表示， 北海岸地區擁有豐富農漁特產及自然景觀， 還有聞名世界的朱銘美術館，自然、人文資源不輸國內外任何地區， 歡迎大家暑假來北海岸使用振興券體驗夜經濟， 未來新北市政府也將持續努力發展各地區特色， 深化各地區整體發展，推動信心經濟。