300社團獻愛心挺愛新北微型旅展 侯友宜強力推銷「在地旅遊卡實在」

夏天旅遊盛季， 新北市政府舉辦全國首場專屬於人民團體的「微型旅展」， 現場共吸引近300家社團及22家旅遊業者參與，展現人民團體「 報復性旅遊」的強力動員！適逢三倍券預購發放首日， 新北市長侯友宜說，既然無法出國玩，就留在國內玩， 新北有好山好水，「3倍券最好留在新北用！」 他並與10多家已認購遊程的團體，共同號召市民響應在地旅遊。 這場專為人民團體量身打造的「微型旅展」， 由社會局與觀光旅遊局合辦。觀旅局長張其強表示， 協會或社團經常有辦旅遊、觀摩、研習，因此由社會局邀請社團， 觀旅局安排業者，雙方透過旅展媒合， 讓業者主動協助團體規劃行程，達到人民團體、旅遊業者及政府「 三贏」的目標。 「新北好團結 振興旅遊業－愛心又愛新」微型旅展於市府6樓大禮堂舉行， 有300個社團報名響應，22家旅遊業者到場行銷， 包括旅遊平台如Klook、KKday，以及汪汪地瓜園、 螢火蟲書屋等知名體驗點，現場共吸引超過600人湧入， 反應相當熱絡。 侯友宜致詞表示，新北有好山好水好風景， 是全臺灣最具旅遊深度的城市。市府除了防疫措施「超前部署」， 振興經濟旅遊活動也「超前部署」， 主動結合業者規劃兼顧防疫與深度的「OK旅遊」行程， 感謝社團踴躍響應在地觀光，振興新北經濟，「 三倍券留在新北用卡實在！」 現場有10多個團體立即響應， 新北市中醫師公會理事長詹益能表示， 已規劃7月底將帶領中醫師前往著名的「淡蘭古道」， 同時在當地辦理義診。新北市國際蘭馨交流協會理事長劉美華說， 已經邀請理監事組成種子踩線團，將號召各縣市姐妹會參加。 土城廠商協進會350人團原本要去南投旅遊，也改成在新北玩； 張廖簡宗親會將室內理監事會移到戶外一日遊。 社會局長張錦麗表示，新北市的人民團體超過5,000個， 高居全國第一，這場專為人民團體舉辦的微型旅展， 吸引近300個社團參加，預估可以創造9,000人次觀光， 以及2,400萬元的在地消費商機，充分展現社團的豐富能量， 後續將邀請更多團體合作，共同獻愛心、挺新北。