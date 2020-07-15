見「疫」思民 移民署跨部會行動列車到訪花蓮關懷

說明：移民署行動服務列車訪視創設自有品牌「阿美麻糬」的宗泰食品股份有限公司，旗下聘僱20多名來自印尼與菲律賓的移工(移民署花蓮站提供) 說明：移民署行動服務列車訪視創設自有品牌「阿美麻糬」的宗泰食品股份有限公司，旗下聘僱20多名來自印尼與菲律賓的移工(移民署花蓮站提供)

說明：移民署副署長鐘景琨(右3)偕同大陸委員會法政處專門委員陳志仲(做2)及海基會法律處副處長劉慧玲(右1)等人搭乘「到府關懷、宅配愛」行... 說明：移民署副署長鐘景琨(右3)偕同大陸委員會法政處專門委員陳志仲(做2)及海基會法律處副處長劉慧玲(右1)等人搭乘「到府關懷、宅配愛」行動服務列車前往花蓮訪視(移民署花蓮站提供))

移民署副署長鐘景琨偕同大陸委員會法政處專門委員陳志仲及海基會法律處副處長劉慧玲等人，於今(15)日搭乘「到府關懷、宅配愛」行動服務列車前往花蓮，關懷訪視新住民賴麗京女士及阿美麻糬聘僱的移工，並拜會鳳林鎮新住民服務據點牛根草社區發展促進會，以實際行動傳達政府對新住民及移工的重視與關心。

列車首站訪視來自大陸的新住民賴麗京，投職長照領域十餘載，富有愛心及熱誠，為提供專業照護，積極進修考取技術證照；對待病患親切，專業能力履獲家屬及醫護人員讚譽，並讓曾輕生跳樓成重傷的青年因其細心照料復健重生。先生過世後獨自扶養未成年兒女，有感照服員工時長難以陪伴孩子成長，遂於今(109)年初創業成立花蓮縣私立悅昇居家長照機構，成為縣府長照2.0特約居家照護機構之一。賴麗京笑著說，創業適逢新型冠狀病毒疫情肆虐，挑戰接踵而至，感謝移民署、陸委會及海基會的加油打氣，讓自己更勇於迎擊考驗，歡迎正在找工作的新住民朋友加入團隊打拼。

接者列車來到阿美小米文化館。創設自有品牌「阿美麻糬」的宗泰食品股份有限公司，旗下聘僱20多名來自印尼與菲律賓的移工，移民署關心新冠肺炎疫情對其生活的衝擊並慰問致贈宣導品。印尼籍哈弟感動表示，疫情讓返鄉探視之日遙不可期，且因防疫今年臺灣開齋節慶典多數停辦又無法返家過年，心中些許落寞，而臺灣政府的關懷讓自己感受到濃濃的人情味及溫暖。列車終點站來到鳳林鎮的新住民服務據點牛根草社區發展促進會，與理事長蔡金仁分享服務經驗及意見交流，並對現場申辦服務的新住民政令宣導及話家常。

鐘副署長表示，移民署行動列車成立初衷以走動方式落實移民輔導，關懷照顧各鄉鎮新住民。在提供便民服務之際，見證新住民強韌的生命力，更豐富臺灣多元文化的色彩。在國人、新住民及移工等齊心防疫遠離病毒侵害後，彼此仍要攜手振興經濟，另貼心提醒為國人配偶且有居留權的新住民亦可換領「振興三倍券」拚經濟。移民署會持續整合資源平臺，守護新住民與移工，擔任他們最強力的後盾，使在臺安心生活工作。

訊息來源：移民署花蓮縣服務站

(新聞轉載自新住民全球新聞網)