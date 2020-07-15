台灣金曲獎入圍揭曉！楊乃文、梁靜茹、鄧紫棋角逐歌后　周華健、張震嶽、吳青峰爭奪歌王寶座

(台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導)第31屆金曲獎15日公布入圍名單，頒獎典禮將於10月3日在台北流行音樂中心舉辦。

第31屆金曲獎受到武漢肺炎疫情影響，原訂6月舉辦的頒獎典禮延至10月登場，今日揭曉完整入圍名單，國語歌王將由周華健、J.Sheon、張震嶽等角逐，國語歌后則將由楊乃文、鄧紫棋、梁靜茹等爭奪；另外，9m88、JADE、或告五人能將最佳新人獎抱回家？都將於10月3日頒獎典禮揭曉。

文化部影視及流行音樂產業局公布，本屆金曲獎評審團主席由知名音樂製作人陳鎮川擔任。主席陳鎮川在娛樂產業工作30餘年，創立及經營台灣娛樂產業獨立品牌：源活娛樂、上引娛樂、天地合娛樂、聲動娛樂等，也曾擔任演唱會導演、藝人經紀、歌詞創作、劇團負責人、節目製作、演唱會主辦及代理。

評審團表示，特別貢獻獎得主黃瑞豐老師，入行超過五十年，有「台灣鼓王」之稱，幾十年來參與錄音的歌曲超過十萬首，台灣流行音樂每個角落都留下他的作品。黃瑞豐老師到現在都持續教學，提攜後進，對音樂人有很大影響。也是國內流行樂手首位站上國家音樂廳舉辦個人音樂會的音樂人。

完整入圍名單

■年度歌曲獎

最高品質靜悄悄 Airplane Mode《平庸之上》／爵士寶貝有限公司﹙演唱者：9m88）

遠行 Distant Journey 《陽光普照電影原聲帶》／山下民謠有限公司﹙演唱者：林生祥）

Without You《#osnrap》／史科特音樂股份有限公司﹙演唱者：高爾宣）

摩天動物園《摩天動物園》／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司﹙演唱者：G.E.M.鄧紫棋）

鬼島《亞洲通話》／亞洲通文創有限公司﹙演唱者：黃明志、大支）

Thank You 感謝《kinakaian 母親的舌頭》／十一音像有限公司（十一音樂）（演唱者：阿爆【阿仍仍】）

雙城記《無名英雄》／火氣音樂股份有限公司﹙演唱者：滅火器）

■最佳國語專輯獎

愛的呼喚／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司（演唱者：王若琳）

摩天動物園／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司（演唱者：G.E.M.鄧紫棋）

失物之城／雪人有限公司（演唱者：許哲珮）

Juvenile A／何樂音樂有限公司（演唱者：陳珊妮）

藏著並不等於遺忘／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司（演唱者：魏如萱）

太空人／環球國際唱片股份有限公司（演唱者：吳青峰）

■最佳國語男歌手獎

周華健 Wakin Chau／少年 The Younger Me／滾石國際音樂股份有限公司

J.Sheon／巷子內／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司

張震嶽 Ayal Komod／遠走高飛 Gone Away／滾石國際音樂股份有限公司

黃明志／亞洲通話／亞洲通文創有限公司

吳青峰／太空人／環球國際唱片股份有限公司

裘德／頒獎的時候我要缺席／眾水之音文化傳播有限公司

■最佳國語女歌手獎

王若琳／愛的呼喚／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司

梁靜茹／我好嗎？－太陽如常升起／環球國際唱片股份有限公司

G.E.M.鄧紫棋／摩天動物園／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司

許哲珮／失物之城／雪人有限公司

楊乃文／越美麗越看不見／亞神音樂娛樂股份有限公司

魏如萱／藏著並不等於遺忘／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司

■最佳樂團獎

TRASH（阿夜、頤原、博文、金魁剛）／Never Die／華納國際音樂股份有限公司

告五人（潘雲安、犬青、哲謙）／我肯定在幾百年前就說過愛你／相知國際股份有限公司

海豚刑警（楊淑芬、周志明、林寶珠、陳金發 ）／豚愛特攻隊／香港商華納音樂出版有限公司台灣分公司

茄子蛋（黃奇斌、蔡鎧任、謝耀德）／我們以後要結婚／艾格普蘭特艾格有限公司

傷心欲絕（許正泰、劉暐、官靖剛、黃紹祖、陳冠甫、葛亭筠）／遜到簡直是個藝術品／大果音樂製作有限公司

滅火器（楊大正Sam、鄭宇辰ORio、陳敬元JC、柯志勛KG）／無名英雄／火氣音樂股份有限公司

神棍樂團（陳正航、張竣傑、張維哲、潘睿翊、吳岳霖、張智彥）／神一樣的存在／風潮音樂國際股份有限公司

■最佳演唱組合獎

JADE（嘟嘟、AJ【阿傑】）／Nemo／愛貝克思股份有限公司

Chick en Chicks（蔡奇龍、Kartina Flavia Hai）／作弊人生／複製貼上音樂製作有限公司

慢慢說（利得彙、沈志方）／1+1<3／雅慕斯娛樂股份有限公司

唐貓（高真、阿蘭、三智、少瑜）／唐貓／好有感覺音樂事業有限公司

守夜人 Night Keepers（秦旭章、楊其偉、林稚翎、蔡佳穎）／團體枕聊概念EP／何樂音樂有限公司

■最佳新人獎

9m88／平庸之上／爵士寶貝有限公司

JADE／Nemo／愛貝克思股份有限公司

高爾宣／#osnrap／史科特音樂股份有限公司

告五人／我肯定在幾百年前就說過愛你／相知國際股份有限公司

莫宰羊／幻想曲／好有感覺音樂事業有限公司

楊士弘／壞米仔／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司

持修／房間裡的大象／野聲音娛樂有限公司

■ 最佳台語專輯獎

裝潢／禾廣娛樂股份有限公司（演唱者：濁水溪公社）

善良的歹人／紅豆娛樂股份有限公司（演唱者：蘇明淵）

鏡 reflection／這虎音樂工作室（演唱者：潘越雲）

我們以後要結婚／艾格普蘭特艾格有限公司（演唱者：茄子蛋）

燒金蕉／洗耳恭聽股份有限公司（演唱者：百合花）

無名英雄／火氣音樂股份有限公司（演唱者：滅火器）

■ 最佳客語專輯獎

Yourself 自己／鴿子窩音樂文化事業有限公司（演唱者：Yachun Asta Tzeng 曾雅君）

戆仔船／THE SHIP OF FOOLS／山下民謠有限公司（演唱者：米莎）

上鄉／洗耳恭聽股份有限公司（演唱者：黃子軒與山平快）

有時有日／洗耳恭聽股份有限公司（演唱者：黃宇寒 Han）

■ 最佳原住民語專輯獎

Sasela'an 氣息／阿洛無限有限公司（演唱者：Ado 阿洛）

laloken ko orip 認真生活／認真生活有限公司（演唱者：阿努．卡力亭．沙力朋安Anu.Kaliting.Sadipongan）

裡面的外面／風潮音樂國際股份有限公司（演唱者：戴曉君）

角頭音樂 060 查勞 巴西瓦里 Salama／角頭文化事業股份有限公司（演唱者：查勞加麓）

kinakaian 母親的舌頭／十一音像有限公司（十一音樂）（演唱者：阿爆【阿仍仍】）

■最佳台語男歌手獎

方順吉／遙遠的戀情／太極音樂有限公司

陳以恆／但係我袂驚惶／恆星製造所有限公司

曾瑋中／毋通／時代創藝企業有限公司

蘇明淵／善良的歹人／紅豆娛樂股份有限公司

吳永吉／風中浮沉的花蕊／大吉祥整合行銷有限公司

■最佳台語女歌手獎

朱海君／朱海君 花開的時 Touch a star／豪聲唱片有限公司

杜忻恬／有夠貓／時代創藝企業有限公司

潘越雲／鏡 reflection／這虎音樂工作室

王瑞霞／霞姐直播中／米樂士娛樂股份有限公司

張涵雅／疼 Cherish our Pain／好痛音樂事業有限公司

■ 最佳客語歌手獎

米莎／戆仔船／THE SHIP OF FOOLS／山下民謠有限公司

劉榮昌／沿路日常／黎歐創意有限公司

黃珮舒／纏，一溜仔／三川娛樂有限公司

黃宇寒 Han／有時有日／洗耳恭聽股份有限公司

■ 最佳原住民語歌手獎

盧靜子／盧靜子 尋樂／參拾柒度製作有限公司

Ado 阿洛／Sasela'an 氣息／阿洛無限有限公司

阿努．卡力亭．沙力朋安／laloken ko orip 認真生活／認真生活有限公司

戴曉君／裡面的外面／風潮音樂國際股份有限公司

阿爆（阿仍仍）／kinakaian 母親的舌頭／十一音像有限公司（十一音樂）

■ 最佳專輯製作人獎

王希文、許哲珮／失物之城／雪人有限公司（演唱者：許哲珮）

陳珊妮／Juvenile A／何樂音樂有限公司（演唱者：陳珊妮）

陳建騏／藏著並不等於遺忘／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司（演唱者：魏如萱）

黃少雍、阿爆（阿仍仍）／kinakaian 母親的舌頭／十一音像有限公司（十一音樂）（演唱者：阿爆【阿仍仍】）

Mike Green、滅火器／無名英雄／火氣音樂股份有限公司（演唱者：滅火器）

■ 最佳單曲製作人獎

杜振熙Softlipa／最高品質靜悄悄 Airplane Mode《平庸之上》／爵士寶貝有限公司（演唱者： 9m88）

陳君豪／Y.O.Y （feat. 張立羣）《派樂黛 J7 白蛇鑽》／派樂黛唱片有限公司（演唱者：陳君豪、張立羣）

蔡德才／fly－電影「少年的你」片尾曲《fly－電影「少年的你」片尾曲》／街聲股份有限公司 （演唱者：岑寧兒）

謝銘祐／路《路》／三川娛樂有限公司（演唱者：謝銘祐）

宋念宇／默念你《默念你》／華納國際音樂股份有限公司（演唱者：宋念宇）

余佳倫、黃宣／獨上C樓 feat.范曉萱《馬戲團》／否極泰來音樂股份有限公司（演唱者： YELLOW、范曉萱）

■ 最佳作曲人獎

林生祥／遠行"Distant Journey"《陽光普照電影原聲帶》／山下民謠有限公司（演唱者：林生祥）

G.E.M.鄧紫棋／摩天動物園《摩天動物園》／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司（演唱者：G.E.M.鄧紫棋）

余佩真／昏你 feat.乱彈阿翔（The Wedding feat.Luantan Ascent）《真真（Jen Jen）》／亞神音樂娛樂股份有限公司（演唱者：余佩真）

阿爆（阿仍仍）、Dizparity／Thank You 感謝《kinakaian 母親的舌頭》／十一音像有限公司（十一音樂）（演唱者：阿爆【阿仍仍】）

吳青峰／太空人《太空人》／環球國際唱片股份有限公司（演唱者：吳青峰）

■ 最佳作詞人獎

米莎／若此身為樹／If I were a Tree《戆仔船 THE SHIP OF FOOLS》／山下民謠有限公司（演唱者：米莎）

陳昇 Bobby Chen／她的每一天《七天》／滾石國際音樂股份有限公司（演唱者：陳昇 Bobby Chen）

陳珊妮、呂士軒／成為一個厲害的普通人《Juvenile A》／何樂音樂有限公司（演唱者：陳珊妮、呂士軒）

李格弟／Ophelia《藏著並不等於遺忘》／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司（演唱者：魏如萱）

阿爆（阿仍仍）、王秋蘭（愛靜）／1-10 ft. Dizparity《kinakaian 母親的舌頭》／十一音像有限公司（十一音樂）（演唱者：阿爆【阿仍仍】）

謝銘祐／路《路》／三川娛樂有限公司（演唱者：謝銘祐）

■ 最佳編曲人獎

剃刀蔣（跳蛋工廠EGGO Music Production）／輸情歌《巷子內》／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司（演唱者：J.Sheon）

Ryan Francesconi／寒雨曲《愛的呼喚》／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司（演唱者：王若琳）

KOBUDO 古武道／戰《失物之城》／雪人有限公司（演唱者：許哲珮）

曾仁義、洪子龍、張漢恭、戴曉君／戰歌《裡面的外面》／風潮音樂國際股份有限公司（演唱者：戴曉君）

Dizparity／kinakaian 母親的舌頭《kinakaian 母親的舌頭》／十一音像有限公司（十一音樂）（演唱者：阿爆【阿仍仍】）

■ 最佳音樂錄影帶獎

去年冬天《去年冬天》／英屬維京群島商寰亞傳媒企業有限公司台灣分公司（導演：邱柏昶）

ZOEA《ZOEA》／牡蠣音樂有限公司（導演：有機像素）

紅衣女孩《Ugly Beauty》／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司（導演：程偉豪）

我只在乎你《愛的呼喚》／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司（導演：Robert Youngblood）

陪著你《藏著並不等於遺忘》／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司（導演：姚國禎）

恐怖谷《Juvenile A》／何樂音樂有限公司（導演：陳珊妮）

紅《我肯定在幾百年前就說過愛你》／相知國際股份有限公司（導演：殷振豪）

■ 演奏類最佳專輯獎

Petrichor／麥丁文化事業有限公司（演奏者：關家傑、Fabian Almaza、Linda May Oh、Johnathan Blake）

鍾興民作品集 Initial Value／果核有限公司（演奏者：鍾興民）

Ken／山下民謠有限公司（演奏者：大竹研）

返校 Detention（電影原聲帶）／黑馬映像電影有限公司（演奏者：盧律銘）

Ciao Bella／好有感覺音樂事業有限公司（演奏者：蘇聖育、林冠良、曾增譯）

■ 演奏類最佳專輯製作人獎

關家傑／Petrichor／麥丁文化事業有限公司（演奏者：關家傑、Fabian Almaza、Linda May Oh、Johnathan Blake）

坂本健志／夢幻／好有感覺音樂事業有限公司（演奏者：坂本健志）

非／密閉空間／Flow, Gesture, and Spaces／派樂黛唱片有限公司（演奏者：非／密閉空間）

江致潔／走入有霧的森林／風潮音樂國際股份有限公司（演奏者：Cicada）

鍾興民／鍾興民作品集 Initial Value／果核有限公司（演奏者：鍾興民）

■ 演奏類最佳作曲人獎

關家傑／When Will I See You Again?《Petrichor》／麥丁文化事業有限公司（演奏者：關家傑）

非／密閉空間／非／密閉空間 《Flow, Gesture, and Spaces》／派樂黛唱片有限公司（演奏者：非／密閉空間）

鍾興民／開山《鍾興民作品集 Initial Value》／果核有限公司（演奏者：鍾興民、吳雪盟、中國愛樂樂團、曾誠）

大竹研／Okinawa《Ken》／山下民謠有限公司（演奏者：大竹研）

蘇聖育／Ciao Bella《Ciao Bella》／好有感覺音樂事業有限公司（演奏者：蘇聖育 Organ 3）

■ 最佳裝幀設計獎

顏伯駿／我肯定在幾百年前就說過愛你／相知國際股份有限公司

廖小子／雞腿便當／顏社企業有限公司

吳建龍／我們以後要結婚／艾格普蘭特艾格有限公司

吳建龍、曾建穎／BJ 肆／薩摩亞商妮樂佛創意有限公司（台灣分公司）

何佳興／海光之聲／蘆葦花開音樂藝術文化工作室

■ 最佳演唱錄音專輯獎

少年 The Younger Me／滾石國際音樂股份有限公司（主要錄音人員：鄧緯聖、洪浚程／主要混音人員：林正忠、王俊傑（小K）／主要母帶後製人員：孫仲舒）

二分之一／楊大音樂文化有限公司（主要錄音人員：黃亭蓉、林于天／主要混音人員：楊大緯／主要母帶後製人員：楊大緯）

失物之城／雪人有限公司（主要錄音人員：許哲珮、林尚伯、左興、蘇賢緯、塩澤利安／主要混音人員：黃文萱／主要母帶後製人員：Randy Merrill）

Toliara／角頭文化事業股份有限公司（主要錄音人員：Mario Karpinsky、Danial Casas／主要混音人員：Carlos Maria Vera Del Moral／主要母帶後製人員：Carlos Maria Vera Del Moral）

BJ 肆／薩摩亞商妮樂佛創意有限公司（台灣分公司）（主要錄音人員：王永鈞／主要混音人員：Dan Korneff／主要母帶後製人員：Ted Jenson）

■ 最佳演奏錄音專輯獎

West 17th Street, New York City 西十七街, 紐約／好有感覺音樂事業有限公司（主要錄音人員：林煒盛、盧雷隆、落合誠治、大前研二／主要混音人員：彼得卡爾／主要母帶後製人員：彼得卡爾）

Somewhere In The Middle／山下民謠有限公司（主要錄音人員：錢煒安／主要混音人員：錢煒安／主要母帶後製人員：Scott Hull）

鍾興民作品集 Initial Value／果核有限公司（主要錄音人員：李岳松、王家棟／主要混音人員：鍾興民／主要母帶後製人員：Bernie Grundman）

A voice in the Chaos／街聲股份有限公司（主要錄音人員：大恭／主要混音人員：大恭／主要母帶後製人員：大恭）

返校 Detention（電影原聲帶）／黑馬映像電影有限公司（主要錄音人員：錢煒安／主要混音人員：錢煒安／主要母帶後製人員：錢煒安）

■特別貢獻獎

黃瑞豐