台灣金曲獎入圍揭曉！楊乃文、梁靜茹、鄧紫棋角逐歌后　周華健、張震嶽、吳青峰爭奪歌王寶座

(台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導)第31屆金曲獎15日公布入圍名單,頒獎典禮將於10月3日在台北流行音樂中心舉辦。

第31屆金曲獎受到武漢肺炎疫情影響,原訂6月舉辦的頒獎典禮延至10月登場,今日揭曉完整入圍名單,國語歌王將由周華健、J.Sheon、張震嶽等角逐,國語歌后則將由楊乃文、鄧紫棋、梁靜茹等爭奪;另外,9m88、JADE、或告五人能將最佳新人獎抱回家?都將於10月3日頒獎典禮揭曉。

文化部影視及流行音樂產業局公布,本屆金曲獎評審團主席由知名音樂製作人陳鎮川擔任。主席陳鎮川在娛樂產業工作30餘年,創立及經營台灣娛樂產業獨立品牌:源活娛樂、上引娛樂、天地合娛樂、聲動娛樂等,也曾擔任演唱會導演、藝人經紀、歌詞創作、劇團負責人、節目製作、演唱會主辦及代理。

評審團表示,特別貢獻獎得主黃瑞豐老師,入行超過五十年,有「台灣鼓王」之稱,幾十年來參與錄音的歌曲超過十萬首,台灣流行音樂每個角落都留下他的作品。黃瑞豐老師到現在都持續教學,提攜後進,對音樂人有很大影響。也是國內流行樂手首位站上國家音樂廳舉辦個人音樂會的音樂人。

完整入圍名單

■年度歌曲獎

最高品質靜悄悄 Airplane Mode《平庸之上》/爵士寶貝有限公司﹙演唱者:9m88)

遠行 Distant Journey 《陽光普照電影原聲帶》/山下民謠有限公司﹙演唱者:林生祥)

Without You《#osnrap》/史科特音樂股份有限公司﹙演唱者:高爾宣)

摩天動物園《摩天動物園》/台灣索尼音樂娛樂股份有限公司﹙演唱者:G.E.M.鄧紫棋)

鬼島《亞洲通話》/亞洲通文創有限公司﹙演唱者:黃明志、大支)

Thank You 感謝《kinakaian 母親的舌頭》/十一音像有限公司(十一音樂)(演唱者:阿爆【阿仍仍】)

雙城記《無名英雄》/火氣音樂股份有限公司﹙演唱者:滅火器)

■最佳國語專輯獎

愛的呼喚/台灣索尼音樂娛樂股份有限公司(演唱者:王若琳)

摩天動物園/台灣索尼音樂娛樂股份有限公司(演唱者:G.E.M.鄧紫棋)

失物之城/雪人有限公司(演唱者:許哲珮)

Juvenile A/何樂音樂有限公司(演唱者:陳珊妮)

藏著並不等於遺忘/台灣索尼音樂娛樂股份有限公司(演唱者:魏如萱)

太空人/環球國際唱片股份有限公司(演唱者:吳青峰)

■最佳國語男歌手獎

周華健 Wakin Chau/少年 The Younger Me/滾石國際音樂股份有限公司

J.Sheon/巷子內/台灣索尼音樂娛樂股份有限公司

張震嶽 Ayal Komod/遠走高飛 Gone Away/滾石國際音樂股份有限公司

黃明志/亞洲通話/亞洲通文創有限公司

吳青峰/太空人/環球國際唱片股份有限公司

裘德/頒獎的時候我要缺席/眾水之音文化傳播有限公司

■最佳國語女歌手獎

王若琳/愛的呼喚/台灣索尼音樂娛樂股份有限公司

梁靜茹/我好嗎?-太陽如常升起/環球國際唱片股份有限公司

G.E.M.鄧紫棋/摩天動物園/台灣索尼音樂娛樂股份有限公司

許哲珮/失物之城/雪人有限公司

楊乃文/越美麗越看不見/亞神音樂娛樂股份有限公司

魏如萱/藏著並不等於遺忘/台灣索尼音樂娛樂股份有限公司

■最佳樂團獎

TRASH(阿夜、頤原、博文、金魁剛)/Never Die/華納國際音樂股份有限公司

告五人(潘雲安、犬青、哲謙)/我肯定在幾百年前就說過愛你/相知國際股份有限公司

海豚刑警(楊淑芬、周志明、林寶珠、陳金發 )/豚愛特攻隊/香港商華納音樂出版有限公司台灣分公司

茄子蛋(黃奇斌、蔡鎧任、謝耀德)/我們以後要結婚/艾格普蘭特艾格有限公司

傷心欲絕(許正泰、劉暐、官靖剛、黃紹祖、陳冠甫、葛亭筠)/遜到簡直是個藝術品/大果音樂製作有限公司

滅火器(楊大正Sam、鄭宇辰ORio、陳敬元JC、柯志勛KG)/無名英雄/火氣音樂股份有限公司

神棍樂團(陳正航、張竣傑、張維哲、潘睿翊、吳岳霖、張智彥)/神一樣的存在/風潮音樂國際股份有限公司

■最佳演唱組合獎

JADE(嘟嘟、AJ【阿傑】)/Nemo/愛貝克思股份有限公司

Chick en Chicks(蔡奇龍、Kartina Flavia Hai)/作弊人生/複製貼上音樂製作有限公司

慢慢說(利得彙、沈志方)/1+1<3/雅慕斯娛樂股份有限公司

唐貓(高真、阿蘭、三智、少瑜)/唐貓/好有感覺音樂事業有限公司

守夜人 Night Keepers(秦旭章、楊其偉、林稚翎、蔡佳穎)/團體枕聊概念EP/何樂音樂有限公司

■最佳新人獎

9m88/平庸之上/爵士寶貝有限公司

JADE/Nemo/愛貝克思股份有限公司

高爾宣/#osnrap/史科特音樂股份有限公司

告五人/我肯定在幾百年前就說過愛你/相知國際股份有限公司

莫宰羊/幻想曲/好有感覺音樂事業有限公司

楊士弘/壞米仔/台灣索尼音樂娛樂股份有限公司

持修/房間裡的大象/野聲音娛樂有限公司

■ 最佳台語專輯獎

裝潢/禾廣娛樂股份有限公司(演唱者:濁水溪公社)

善良的歹人/紅豆娛樂股份有限公司(演唱者:蘇明淵)

鏡 reflection/這虎音樂工作室(演唱者:潘越雲)

我們以後要結婚/艾格普蘭特艾格有限公司(演唱者:茄子蛋)

燒金蕉/洗耳恭聽股份有限公司(演唱者:百合花)

無名英雄/火氣音樂股份有限公司(演唱者:滅火器)

■ 最佳客語專輯獎

Yourself 自己/鴿子窩音樂文化事業有限公司(演唱者:Yachun Asta Tzeng 曾雅君)

戆仔船/THE SHIP OF FOOLS/山下民謠有限公司(演唱者:米莎)

上鄉/洗耳恭聽股份有限公司(演唱者:黃子軒與山平快)

有時有日/洗耳恭聽股份有限公司(演唱者:黃宇寒 Han)

■ 最佳原住民語專輯獎

Sasela'an 氣息/阿洛無限有限公司(演唱者:Ado 阿洛)

laloken ko orip 認真生活/認真生活有限公司(演唱者:阿努.卡力亭.沙力朋安Anu.Kaliting.Sadipongan)

裡面的外面/風潮音樂國際股份有限公司(演唱者:戴曉君)

角頭音樂 060 查勞 巴西瓦里 Salama/角頭文化事業股份有限公司(演唱者:查勞加麓)

kinakaian 母親的舌頭/十一音像有限公司(十一音樂)(演唱者:阿爆【阿仍仍】)

■最佳台語男歌手獎

方順吉/遙遠的戀情/太極音樂有限公司

陳以恆/但係我袂驚惶/恆星製造所有限公司

曾瑋中/毋通/時代創藝企業有限公司

蘇明淵/善良的歹人/紅豆娛樂股份有限公司

吳永吉/風中浮沉的花蕊/大吉祥整合行銷有限公司

■最佳台語女歌手獎

朱海君/朱海君 花開的時 Touch a star/豪聲唱片有限公司

杜忻恬/有夠貓/時代創藝企業有限公司

潘越雲/鏡 reflection/這虎音樂工作室

王瑞霞/霞姐直播中/米樂士娛樂股份有限公司

張涵雅/疼 Cherish our Pain/好痛音樂事業有限公司

■ 最佳客語歌手獎

米莎/戆仔船/THE SHIP OF FOOLS/山下民謠有限公司

劉榮昌/沿路日常/黎歐創意有限公司

黃珮舒/纏,一溜仔/三川娛樂有限公司

黃宇寒 Han/有時有日/洗耳恭聽股份有限公司

■ 最佳原住民語歌手獎

盧靜子/盧靜子 尋樂/參拾柒度製作有限公司

Ado 阿洛/Sasela'an 氣息/阿洛無限有限公司

阿努.卡力亭.沙力朋安/laloken ko orip 認真生活/認真生活有限公司

戴曉君/裡面的外面/風潮音樂國際股份有限公司

阿爆(阿仍仍)/kinakaian 母親的舌頭/十一音像有限公司(十一音樂)

■ 最佳專輯製作人獎

王希文、許哲珮/失物之城/雪人有限公司(演唱者:許哲珮)

陳珊妮/Juvenile A/何樂音樂有限公司(演唱者:陳珊妮)

陳建騏/藏著並不等於遺忘/台灣索尼音樂娛樂股份有限公司(演唱者:魏如萱)

黃少雍、阿爆(阿仍仍)/kinakaian 母親的舌頭/十一音像有限公司(十一音樂)(演唱者:阿爆【阿仍仍】)

Mike Green、滅火器/無名英雄/火氣音樂股份有限公司(演唱者:滅火器)

■ 最佳單曲製作人獎

杜振熙Softlipa/最高品質靜悄悄 Airplane Mode《平庸之上》/爵士寶貝有限公司(演唱者: 9m88)

陳君豪/Y.O.Y (feat. 張立羣)《派樂黛 J7 白蛇鑽》/派樂黛唱片有限公司(演唱者:陳君豪、張立羣)

蔡德才/fly-電影「少年的你」片尾曲《fly-電影「少年的你」片尾曲》/街聲股份有限公司 (演唱者:岑寧兒)

謝銘祐/路《路》/三川娛樂有限公司(演唱者:謝銘祐)

宋念宇/默念你《默念你》/華納國際音樂股份有限公司(演唱者:宋念宇)

余佳倫、黃宣/獨上C樓 feat.范曉萱《馬戲團》/否極泰來音樂股份有限公司(演唱者: YELLOW、范曉萱)

■ 最佳作曲人獎

林生祥/遠行"Distant Journey"《陽光普照電影原聲帶》/山下民謠有限公司(演唱者:林生祥)

G.E.M.鄧紫棋/摩天動物園《摩天動物園》/台灣索尼音樂娛樂股份有限公司(演唱者:G.E.M.鄧紫棋)

余佩真/昏你 feat.乱彈阿翔(The Wedding feat.Luantan Ascent)《真真(Jen Jen)》/亞神音樂娛樂股份有限公司(演唱者:余佩真)

阿爆(阿仍仍)、Dizparity/Thank You 感謝《kinakaian 母親的舌頭》/十一音像有限公司(十一音樂)(演唱者:阿爆【阿仍仍】)

吳青峰/太空人《太空人》/環球國際唱片股份有限公司(演唱者:吳青峰)

■ 最佳作詞人獎

米莎/若此身為樹/If I were a Tree《戆仔船 THE SHIP OF FOOLS》/山下民謠有限公司(演唱者:米莎)

陳昇 Bobby Chen/她的每一天《七天》/滾石國際音樂股份有限公司(演唱者:陳昇 Bobby Chen)

陳珊妮、呂士軒/成為一個厲害的普通人《Juvenile A》/何樂音樂有限公司(演唱者:陳珊妮、呂士軒)

李格弟/Ophelia《藏著並不等於遺忘》/台灣索尼音樂娛樂股份有限公司(演唱者:魏如萱)

阿爆(阿仍仍)、王秋蘭(愛靜)/1-10 ft. Dizparity《kinakaian 母親的舌頭》/十一音像有限公司(十一音樂)(演唱者:阿爆【阿仍仍】)

謝銘祐/路《路》/三川娛樂有限公司(演唱者:謝銘祐)

■ 最佳編曲人獎

剃刀蔣(跳蛋工廠EGGO Music Production)/輸情歌《巷子內》/台灣索尼音樂娛樂股份有限公司(演唱者:J.Sheon)

Ryan Francesconi/寒雨曲《愛的呼喚》/台灣索尼音樂娛樂股份有限公司(演唱者:王若琳)

KOBUDO 古武道/戰《失物之城》/雪人有限公司(演唱者:許哲珮)

曾仁義、洪子龍、張漢恭、戴曉君/戰歌《裡面的外面》/風潮音樂國際股份有限公司(演唱者:戴曉君)

Dizparity/kinakaian 母親的舌頭《kinakaian 母親的舌頭》/十一音像有限公司(十一音樂)(演唱者:阿爆【阿仍仍】)

■ 最佳音樂錄影帶獎

去年冬天《去年冬天》/英屬維京群島商寰亞傳媒企業有限公司台灣分公司(導演:邱柏昶)

ZOEA《ZOEA》/牡蠣音樂有限公司(導演:有機像素)

紅衣女孩《Ugly Beauty》/台灣索尼音樂娛樂股份有限公司(導演:程偉豪)

我只在乎你《愛的呼喚》/台灣索尼音樂娛樂股份有限公司(導演:Robert Youngblood)

陪著你《藏著並不等於遺忘》/台灣索尼音樂娛樂股份有限公司(導演:姚國禎)

恐怖谷《Juvenile A》/何樂音樂有限公司(導演:陳珊妮)

紅《我肯定在幾百年前就說過愛你》/相知國際股份有限公司(導演:殷振豪)

■ 演奏類最佳專輯獎

Petrichor/麥丁文化事業有限公司(演奏者:關家傑、Fabian Almaza、Linda May Oh、Johnathan Blake)

鍾興民作品集 Initial Value/果核有限公司(演奏者:鍾興民)

Ken/山下民謠有限公司(演奏者:大竹研)

返校 Detention(電影原聲帶)/黑馬映像電影有限公司(演奏者:盧律銘)

Ciao Bella/好有感覺音樂事業有限公司(演奏者:蘇聖育、林冠良、曾增譯)

■ 演奏類最佳專輯製作人獎

關家傑/Petrichor/麥丁文化事業有限公司(演奏者:關家傑、Fabian Almaza、Linda May Oh、Johnathan Blake)

坂本健志/夢幻/好有感覺音樂事業有限公司(演奏者:坂本健志)

非/密閉空間/Flow, Gesture, and Spaces/派樂黛唱片有限公司(演奏者:非/密閉空間)

江致潔/走入有霧的森林/風潮音樂國際股份有限公司(演奏者:Cicada)

鍾興民/鍾興民作品集 Initial Value/果核有限公司(演奏者:鍾興民)

■ 演奏類最佳作曲人獎

關家傑/When Will I See You Again?《Petrichor》/麥丁文化事業有限公司(演奏者:關家傑)

非/密閉空間/非/密閉空間 《Flow, Gesture, and Spaces》/派樂黛唱片有限公司(演奏者:非/密閉空間)

鍾興民/開山《鍾興民作品集 Initial Value》/果核有限公司(演奏者:鍾興民、吳雪盟、中國愛樂樂團、曾誠)

大竹研/Okinawa《Ken》/山下民謠有限公司(演奏者:大竹研)

蘇聖育/Ciao Bella《Ciao Bella》/好有感覺音樂事業有限公司(演奏者:蘇聖育 Organ 3)

■ 最佳裝幀設計獎

顏伯駿/我肯定在幾百年前就說過愛你/相知國際股份有限公司

廖小子/雞腿便當/顏社企業有限公司

吳建龍/我們以後要結婚/艾格普蘭特艾格有限公司

吳建龍、曾建穎/BJ 肆/薩摩亞商妮樂佛創意有限公司(台灣分公司)

何佳興/海光之聲/蘆葦花開音樂藝術文化工作室

■ 最佳演唱錄音專輯獎

少年 The Younger Me/滾石國際音樂股份有限公司(主要錄音人員:鄧緯聖、洪浚程/主要混音人員:林正忠、王俊傑(小K)/主要母帶後製人員:孫仲舒)

二分之一/楊大音樂文化有限公司(主要錄音人員:黃亭蓉、林于天/主要混音人員:楊大緯/主要母帶後製人員:楊大緯)

失物之城/雪人有限公司(主要錄音人員:許哲珮、林尚伯、左興、蘇賢緯、塩澤利安/主要混音人員:黃文萱/主要母帶後製人員:Randy Merrill)

Toliara/角頭文化事業股份有限公司(主要錄音人員:Mario Karpinsky、Danial Casas/主要混音人員:Carlos Maria Vera Del Moral/主要母帶後製人員:Carlos Maria Vera Del Moral)

BJ 肆/薩摩亞商妮樂佛創意有限公司(台灣分公司)(主要錄音人員:王永鈞/主要混音人員:Dan Korneff/主要母帶後製人員:Ted Jenson)

■ 最佳演奏錄音專輯獎

West 17th Street, New York City 西十七街, 紐約/好有感覺音樂事業有限公司(主要錄音人員:林煒盛、盧雷隆、落合誠治、大前研二/主要混音人員:彼得卡爾/主要母帶後製人員:彼得卡爾)

Somewhere In The Middle/山下民謠有限公司(主要錄音人員:錢煒安/主要混音人員:錢煒安/主要母帶後製人員:Scott Hull)

鍾興民作品集 Initial Value/果核有限公司(主要錄音人員:李岳松、王家棟/主要混音人員:鍾興民/主要母帶後製人員:Bernie Grundman)

A voice in the Chaos/街聲股份有限公司(主要錄音人員:大恭/主要混音人員:大恭/主要母帶後製人員:大恭)

返校 Detention(電影原聲帶)/黑馬映像電影有限公司(主要錄音人員:錢煒安/主要混音人員:錢煒安/主要母帶後製人員:錢煒安)

■特別貢獻獎

黃瑞豐