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台灣雲林六輕煉製廠爆炸3傷、遭罰500萬 立委蘇治芬：3年前已警告缺陷

■雲林縣環保局到六輕爆炸現場採集空氣品質，發現pm10超標，依空污法第32條開罰新台幣500萬元。■由於廠區內發生工安意外，造成地方居民人心惶惶，雲林縣消防局稍早曾發細胞簡訊安撫麥寮鄉民。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2020/07/15 16:51
雲林麥寮六輕工業區塑化公司煉製二廠，15日上午發生爆炸意外，廠區起火冒出濃煙，消防局獲報前往救援。（消防隊提供）中央社

雲林麥寮六輕工業區塑化公司煉製二廠，15日上午發生爆炸意外，廠區起火冒出濃煙，消防局獲報前往救援。（消防隊提供）中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）雲林縣麥寮六輕工業區煉製二廠今天(15日) 上午9時左右傳出爆炸聲，緊接著冒火，數公里外都也可看到濃煙，消防人員緊急救援，已知3名員工受傷。雲林縣則依空污法開罰新台幣500萬元。

雲林縣麥寮六輕工業區煉製二廠今上午9時左右發生高壓空氣冷卻系統洩漏，接著傳出爆炸聲並冒火。廠區附近民眾聽到轟然巨響，住家的玻璃窗產生震動，抬頭一望看到廠區內濃煙竄起。

從空拍畫面可見火勢十分猛烈。（消防隊提供）中央社

廠區內工作人員聽到爆炸聲，也被嚇到，還有在附近廠房工作的工人在LINE群組上說「差點沒命」；雲林縣消防局指出，這次工安意外造成許姓男子（34歲）、陳姓男子（47歲）和許姓男子（48歲）3人輕傷，送到雲林長庚醫院治療，幸無生命危險。

由於廠區內發生工安意外，造成地方居民人心惶惶，雲林縣消防局稍早發細胞簡訊給麥寮鄉民，「六輕塑化煉二廠發生火警，現火勢已受控制，暫無爆炸危險，請民眾勿驚慌！」

六輕工業區副總陳文仰接受媒體聯訪時表示，煉製二廠今天上午9時許製程中高壓空氣冷卻系統發生洩漏，因為洩漏物為氫氣，屬於易燃物，接觸空氣時產生大火，事故發生第一時間立即疏散廠區人員，消防人員抵達現場撲滅火勢。

陳文仰強調，第一時間採集廠區空氣品質，監測中心未發現有含毒氣體，現在該廠區暫時停工，釐清事故原因。

雲林縣多名縣議員、麥寮鄉民代表和彰化縣大城鄉民到六輕工業區了解情況，要求六輕做到零工安事故。

雲林縣環保局也採集空氣品質，發現pm10超標，依空污法第32條開罰新台幣500萬元。

立委蘇治芬今天表示3年前就已指出廠內腐蝕和組件劣化缺陷可見台塑並未落實設備安全改善建議，應盡速檢討。

蘇治芬指出，自己自擔任縣長時期就長期關注六輕的污染及工安議題，並在2017、2018年第九屆立委任內，督促經濟部工業局啟動六輕工廠總體檢，同時明確指出該廠評估設備狀況的「基於可靠度之設備完整性程式」，在評估腐蝕和組件劣化時有缺陷，可能會誤判實際情況。

她強調，事隔3年，煉製二廠仍然發生了意外，可見台塑並未落實設備安全改善建議。

蘇治芬提到，發起六輕20年總體檢目的是為了讓台塑六輕能夠接受政府及專家的輔導，及早發現設備老化的風險，確實避免工安環保事故發生，以保障六輕周圍鄉親的生命財產安全。

蘇治芬認為，賺錢的企業能促進社會經濟發展，但企業的獲益應以零事故、零污染為前提，總體檢已經算是超前部署，就看台塑如何將鬆了的螺絲栓緊。

她也呼籲，台塑應負起企業社會責任，落實工安，並盡速提出事故檢討報告，且針對污染地方部分也要提出，並提出補救和改善計畫。

圖/中央社圖/中央社
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