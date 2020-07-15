台灣雲林六輕煉製廠爆炸3傷、遭罰500萬 立委蘇治芬：3年前已警告缺陷

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）雲林縣麥寮六輕工業區煉製二廠今天(15日) 上午9時左右傳出爆炸聲，緊接著冒火，數公里外都也可看到濃煙，消防人員緊急救援，已知3名員工受傷。雲林縣則依空污法開罰新台幣500萬元。

雲林縣麥寮六輕工業區煉製二廠今上午9時左右發生高壓空氣冷卻系統洩漏，接著傳出爆炸聲並冒火。廠區附近民眾聽到轟然巨響，住家的玻璃窗產生震動，抬頭一望看到廠區內濃煙竄起。

從空拍畫面可見火勢十分猛烈。（消防隊提供）中央社

廠區內工作人員聽到爆炸聲，也被嚇到，還有在附近廠房工作的工人在LINE群組上說「差點沒命」；雲林縣消防局指出，這次工安意外造成許姓男子（34歲）、陳姓男子（47歲）和許姓男子（48歲）3人輕傷，送到雲林長庚醫院治療，幸無生命危險。

由於廠區內發生工安意外，造成地方居民人心惶惶，雲林縣消防局稍早發細胞簡訊給麥寮鄉民，「六輕塑化煉二廠發生火警，現火勢已受控制，暫無爆炸危險，請民眾勿驚慌！」

六輕工業區副總陳文仰接受媒體聯訪時表示，煉製二廠今天上午9時許製程中高壓空氣冷卻系統發生洩漏，因為洩漏物為氫氣，屬於易燃物，接觸空氣時產生大火，事故發生第一時間立即疏散廠區人員，消防人員抵達現場撲滅火勢。

陳文仰強調，第一時間採集廠區空氣品質，監測中心未發現有含毒氣體，現在該廠區暫時停工，釐清事故原因。

雲林縣多名縣議員、麥寮鄉民代表和彰化縣大城鄉民到六輕工業區了解情況，要求六輕做到零工安事故。

雲林縣環保局也採集空氣品質，發現pm10超標，依空污法第32條開罰新台幣500萬元。

立委蘇治芬今天表示，3年前就已指出廠內腐蝕和組件劣化缺陷，可見台塑並未落實設備安全改善建議，應盡速檢討。

蘇治芬指出，自己自擔任縣長時期就長期關注六輕的污染及工安議題，並在2017、2018年第九屆立委任內，督促經濟部工業局啟動六輕工廠總體檢，同時明確指出該廠評估設備狀況的「基於可靠度之設備完整性程式」，在評估腐蝕和組件劣化時有缺陷，可能會誤判實際情況。

她強調，事隔3年，煉製二廠仍然發生了意外，可見台塑並未落實設備安全改善建議。

蘇治芬提到，發起六輕20年總體檢目的是為了讓台塑六輕能夠接受政府及專家的輔導，及早發現設備老化的風險，確實避免工安環保事故發生，以保障六輕周圍鄉親的生命財產安全。

蘇治芬認為，賺錢的企業能促進社會經濟發展，但企業的獲益應以零事故、零污染為前提，總體檢已經算是超前部署，就看台塑如何將鬆了的螺絲栓緊。

她也呼籲，台塑應負起企業社會責任，落實工安，並盡速提出事故檢討報告，且針對污染地方部分也要提出，並提出補救和改善計畫。

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