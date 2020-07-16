「台語溯源 歡迎指正!」台語裡的印度風情

讀過吳承恩所寫的《西遊記》的人，每看到唐三藏帶著三個徒弟－－孫悟空、豬八戒、沙悟淨－－歷經千山萬水，打敗無數妖魔鬼怪，才得以抵達天竺國(就是今日的印度)，總以為印度是一個非常遙遠的地方。但事實上攤開地圖一看，才發現原來印度和中國是鄰居哩！最近兩國的邊境駐軍在兩國未定界的拉達克(Ladakh)地區發生衝突事件，雙方用木棍、石塊互毆，造成數十人傷亡，鬧成了國際大新聞。

愛因斯坦是當年美國研製原子彈的「曼哈頓計畫」(Manhattan Project)的催生者。事後他很憂心原子彈未來對人類文明的威脅，因此他曾經說過：「我不知道人類用甚麼武器打第三次世界大戰；但可確定的是，第四次世界大戰人類使用的武器將是木棍和石塊。」(I do not know with what weapons World War III will be fought, but World War IV will be fought with sticks and stones.)－－看來愛因斯坦是說對了，只是時間上提早了許多。

唐三藏(玄奘)於唐貞觀十九年(西元645年)由天竺回到長安，帶回657部佛經，隨即埋首從事佛經的翻譯工作。終其一生，他一共翻譯經典七十五部，計1335卷；這些翻譯經典後來流傳到朝鮮、日本、越南等地，當然還包括台灣－－台語中的印度語大多是這樣傳入的。下面是台語中常用的印度語：

一、Bodhi (菩提)－－台語音「phô°-thê」【註】，是「覺悟」的意思。根據佛教的說法，一個對佛法已經覺悟的人，即稱為「覺者」，也就是已經成佛的人。

相傳佛陀(Buddha)曾經在一棵「畢缽羅樹」(Pippala)下悟道，因此今日的「畢缽羅樹」又稱為「菩提樹」(台語音「phô°-thê-chhiū」)。菩提樹是一種無花果屬的喬木，跟一般的榕樹是近親，在台灣是非常常見的樹種。

奧地利作曲家舒伯特(Franz Schubert)曾經作了一首藝術歌曲，曲名《Der Lindenbaum》。但不知何故，當初的中文曲名被誤譯為《菩提樹》。其實菩提樹是熱帶的樹種，奧地利有沒有菩提樹是個疑問。事實上，「Lindenbaum」是奧地利常見的「椴樹」而非菩提樹。這個錯誤的翻譯流傳至今，似乎沒有更正的跡象。

二、Bodhisattva (菩薩)－－台語音「phô°-sat」，係由「Bodhi (菩提)」和「sattva (薩埵)」兩字的第一個音組合而成。按，「Bodhi (菩提)」是「覺悟」的意思，「sattva (薩埵)」是「眾生」的意思；因此，「菩薩」(Bodhisattva)就是「已經覺悟的眾生」。

另外在民間信仰(儒釋道信仰)中，「菩薩」一詞也被用來稱呼若干特殊的神明，其中最流行的是「四大菩薩」，即：觀音菩薩、文殊菩薩、普賢菩薩、以及地藏菩薩。不過話說回來，依印度語最原始的說法，「菩薩」就是「已經覺悟的眾生」；也就是說，只要能夠達到「悟道」的境界，眾生皆可為菩薩。

三、Śākya (釋迦)－－台語音「Sek-khia」，係古印度北部一個部族的名稱。相傳大約在西元前六至五世紀之間，佛陀(Buddha)就是出身於這個部族；因此後世尊稱他為「釋迦牟尼」(Śākyamuni)，意思是「釋迦族的聖者」。

在日語中，「釋迦牟尼」通常簡稱為「釈迦」(シャーキヤ，音：Sia-kia)。而在台語中，「釋迦」(音：Sek-khia) 一詞除了跟日語一樣用來尊稱「釋迦牟尼」之外，也是一種水果的名稱。這種本來被稱為「番荔枝」的水果，原產於美洲的熱帶地區，在荷蘭人統治台灣期間由印尼引入台灣，目前主要產地是在台東縣。由於「番荔枝」的果實外表形狀很像釋迦牟尼的頭部，因此一般稱之為「釋迦果」(音：Sek-khia-kó)，或「釋迦」(音：Sek-khia)。

【註】本文中的台語拼音係採用所謂的「白話字」羅馬拼音系統，詳情請參見中文維基百科網頁