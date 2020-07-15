2020亞洲生技大會實體+線上 7/22讓世界看見台灣生技能量

（台灣英文新聞 / 林靜怡 台北綜合報導）台灣生物產業協會與全球BIO生技協會今(15)日在台北為即將在7月22日盛大展開的亞洲生技大會(BIO Asia-Taiwan 2020)暖身，今年大會以「危難中找尋生機」 (Finding Cures in the Crisis)為主題，涵蓋全球抗疫、先進療法等5大領域、14場論壇，將是全球疫情中第一場採實體在線(Online+Live)，以線下與線上結合的形式舉辦的國際性生技大會。

台灣生物產業發展協會理事長李鍾熙表示，此次全新的實體+線上的模式，加上今年更重視透過國際網路宣傳亞洲生技大會，讓觸角更深入到國際，吸引更多國際專業人士、歐美亞知名生醫加速器及創投機構來參與，包括禮來亞洲基金、Axil Capital、Unicorn Capital Partners等，各公司簡報的觸角將更廣。

在實體展覽共有496家公司參與，1077個攤位，除以往展區外，還包含國家館、國際藥廠、精準醫療、細胞及再生醫療，還有科技部新創團隊共50個團隊參展，加上台灣在這次抗疫表現傑出，新增了國際防疫形象館。

而線上展覽平台更是全台首創，採用活潑生動的線上互動平台，參展廠商不僅能以圖像、海報、影片設計布置攤位，更提供展出公司或機構與參觀者互動，還可自由加入聊天室與各國專家交流，進行可攜式資訊收集。

目前，線上攤位預計將超過200家，其中以色列、義大利已經組團將參與線上展覽，泰國則由TCELS等10家公司組成代表團，一同遠距參與盛會。

另外，今年五大主題論壇結合了產官學研各界共同籌辦，包括工業局、生技中心、工研院、中研院、國衛院等參與，匯集上百位來自國內外生醫產業、跨國藥廠、投資界、學研機構等國際知名講者。

李鍾熙說，除疫情外，癌症治療依舊是全球關注的重點，因此，特別邀請到專精於免疫療法的諾貝爾獎與唐獎得主本庶佑(Tasuku Honjo)，在線上與大家分享癌症免疫治療的未來發展。在新科技的進展探討中，則邀請到曾榮獲科學突破獎 (Breakthrough Prize)、日本慶應醫學獎(Keio Medical Science Prize) 等全球性獎項的Hans Clevers演講。

另外在7月23日將舉辦「2020傑出生技產業獎Taiwan BIO Awards」得主頒獎典禮。李鍾熙表示，過去數年，傑出生技產業獎的獲獎企業均有極佳表現，每年也能從參選及獲獎名單中，發現台灣生醫產業發展趨勢，也見證產業的創新優異成果及實力展現。

大會各項活動目前已開放註冊報名至7月20日截止，歡迎至大會網站查詢相關資訊。