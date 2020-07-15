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【武漢肺炎】滯留中國「小明」逐步開放返回台灣　7/16起2歲以下陸配子女可入境

根據陸委會先前說明，被通稱為「小明」的陸籍子女，是指具有台灣合法居留身分，並且已與父母在台灣共同居住生活、就學多年，過年期間隨同父母到中國探親，因停航滯留者。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2020/07/15 15:44
(7/15指揮中心記者會直播截圖)

(7/15指揮中心記者會直播截圖)

更新時間: 2020-07-15 15:43

首次發稿: 2020-07-15 15:20

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 中央流行疫情指揮中心經考量國內疫情防控情形及量能、人道衡平性及各方意見後，今(15)日於例行記者會中宣布，自明天也就是7月16日零時起，開放國人之2歲（含）以下持台灣居留證的陸籍子女申請入境，並得由父母親陪同。入境後須依規定完成14天居家檢疫，執行細節將由移民署與相關單位處理。
　
此次先開放2歲以下陸籍子女申請入境，人數約百餘人。換句話說，按照陸委會定義，在民國107年7月7日(含) 以後出生的陸籍子女，可由父母親陪同返台，但需完成居家檢疫14天。

指揮中心表示，現階段防疫與人倫兼顧仍難以達到兩全其美，每項措施均可能無法讓所有人滿意，期望各界能諒解。

本次優先開放2歲以下持居留證的陸籍子女申請入境後續將觀察實施情形及中國疫情發展等，再進一步評估是否有調整空間

為什麼優先考慮2歲以下陸籍子女申請入境；中央社引述陳時中會後受訪時表示，這個數字是大陸委員會決定，考量的因素之一是2歲以下的孩子還沒選定戶籍， 後續可來台辦理戶籍，以後可選擇成為中華民國國民，這是列為首波開放的考量因素之一。

根據行政院大陸委員會先前說明，被通稱為「小明」的陸籍子女，是具有台灣合法居留身分，並且已與父母在台灣共同居住生活、就學多年，過年期間隨同父母到中國大陸探親，因停航滯留者。

陳時中說，中國方面還有疫情不明的部分，這是比較小的部分；陸委會考慮，還有相當數量要進來，如何安排適當名額、分批往前，陸委會是站在謹慎穩健的腳步，在開放時不要節外生枝，以免以後開放速度變慢。後續開放也沒有時間表。

指揮中心7/15 記者會直播 超連結在此
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