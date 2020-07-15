【武漢肺炎】滯留中國「小明」逐步開放返回台灣　7/16起2歲以下陸配子女可入境

更新時間: 2020-07-15 15:43

首次發稿: 2020-07-15 15:20

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 中央流行疫情指揮中心經考量國內疫情防控情形及量能、人道衡平性及各方意見後，今(15)日於例行記者會中宣布，自明天也就是7月16日零時起，開放國人之2歲（含）以下持台灣居留證的陸籍子女申請入境，並得由父母親陪同。入境後須依規定完成14天居家檢疫，執行細節將由移民署與相關單位處理。



此次先開放2歲以下陸籍子女申請入境，人數約百餘人。換句話說，按照陸委會定義，在民國107年7月7日(含) 以後出生的陸籍子女，可由父母親陪同返台，但需完成居家檢疫14天。

指揮中心表示，現階段防疫與人倫兼顧仍難以達到兩全其美，每項措施均可能無法讓所有人滿意，期望各界能諒解。

本次優先開放2歲以下持居留證的陸籍子女申請入境，後續將觀察實施情形及中國疫情發展等，再進一步評估是否有調整空間。

為什麼優先考慮2歲以下陸籍子女申請入境；中央社引述陳時中會後受訪時表示，這個數字是大陸委員會決定，考量的因素之一是2歲以下的孩子還沒選定戶籍， 後續可來台辦理戶籍，以後可選擇成為中華民國國民，這是列為首波開放的考量因素之一。

根據行政院大陸委員會先前說明，被通稱為「小明」的陸籍子女，是具有台灣合法居留身分，並且已與父母在台灣共同居住生活、就學多年，過年期間隨同父母到中國大陸探親，因停航滯留者。

陳時中說，中國方面還有疫情不明的部分，這是比較小的部分；陸委會考慮，還有相當數量要進來，如何安排適當名額、分批往前，陸委會是站在謹慎穩健的腳步，在開放時不要節外生枝，以免以後開放速度變慢。後續開放也沒有時間表。