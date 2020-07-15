新住民美容師憑毅力圓夢 拼出一棟房開設美容苑

說明：新住民阮理厚憑著自己的毅力、克服語言障礙，不僅圓了當美容師的夢想，更努力攢得屬於自己的房子開設美容苑。（照片來源：勞動部雲嘉南分署）... 說明：新住民阮理厚憑著自己的毅力、克服語言障礙，不僅圓了當美容師的夢想，更努力攢得屬於自己的房子開設美容苑。（照片來源：勞動部雲嘉南分署）

說明：阮理厚的美容苑13日開幕，立委劉建國、勞動部雲嘉南分署長劉邦棟、移民署專勤隊鄧主任等人都到場祝賀表達支持。（照片來源：雲林縣社會關懷... 說明：阮理厚的美容苑13日開幕，立委劉建國、勞動部雲嘉南分署長劉邦棟、移民署專勤隊鄧主任等人都到場祝賀表達支持。（照片來源：雲林縣社會關懷協會）

來自越南的新住民阮理厚，從小就有當美容師的夢想，來臺後辛苦兼差賺圓夢金，並申請勞動部微型創業鳳凰貸款，創業十年後，在今年買下新房成立妤麗美容苑，用雙手拼出人生第一棟屬於自己的房子。阮理厚說，自己來臺從什麼都沒有，到現在成立具規模的美容苑，要感謝很多人無私的協助，未來會以感恩的心回饋社會，幫助更多新住民。

阮理厚從小就很愛漂亮，覺得美容師都美美的，一直很羨慕。23歲嫁到臺灣後，她為了圓夢，兼多份苦差賺取學美容的學費，不僅當過挑菜員、裁縫工廠作業員，也在悶熱的豆皮廠及建築工地做過粗工等，憑著自己的毅力與決心，更克服語言障礙，最後考取美容乙級技術士。

阮理厚創業初期是從行動美容做起，騎著機車載著工具箱，到鄰居街坊家修指甲、挽臉及按摩等，後來有穩定的收入後，才開始租房子開小型工作室，接著尋求勞動部微型創業鳳凰貸款及顧問輔導擴大工作室規模，直到今年終於有能力買下新房成立美容苑，目前也擔任雲林縣社會關懷協會美容美甲職業訓練講師。

勞動部雲嘉南分署長劉邦棟說，理厚於107年曾獲得勞動部微型創業楷模，十大獲獎人中，她是唯一的新住民，成功的創業過程，可以激勵遠嫁來臺的56萬名新住民，相信只要有目標，肯學習、肯付出，全力以赴去做，就有機會可以圓自己的夢想。

劉邦棟說，分署自106年承辦微型創業鳳凰貸款以來，已協助300人成功創業，只要年滿20歲至65歲的女性、設籍離島居民、中高齡者，或是年滿20歲之失業者(其所營事業於109年1月15日以後依法辦理設立登記)，最高可貸二百萬元，免保證人、免擔保品，前2年免利息，還款年限最長7年，另有創業顧問可供諮詢輔導，詳情可洽0800-092-957。

訊息來源：勞動部勞力發展署雲嘉南分署

(新聞轉載自新住民全球新聞網)