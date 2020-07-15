【最新】前籃球國手「台灣噴射機」張宗憲　涉持有大麻電子菸、遭球隊「寶島夢想家」即刻開除

曾為中華男籃代表隊國手的張宗憲涉嫌持有大麻電子菸遭警查獲，15日上午移送台北地檢署複訊。（中央社檔案照片） 曾為中華男籃代表隊國手的張宗憲涉嫌持有大麻電子菸遭警查獲，15日上午移送台北地檢署複訊。（中央社檔案照片）

更新時間: 2020-07-15 16:07

首次發稿: 2020-07-15 12:23

張宗憲（右）涉嫌持有大麻電子菸遭警查獲，台北地檢署15日複訊後，諭令張宗憲限制住居後請回。中央社

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）曾為中華男籃代表隊國手的張宗憲，涉嫌持有大麻電子菸遭警查獲，今天（15日) 上午移送台北地檢署。

檢察官複訊後，諭令張宗憲限制住居後請回。張宗憲面對媒體包圍，不發一語。他的所屬球隊寶島夢想家隨後發布聲明表示，即刻起處以開除並立即離隊之處分。

台北市警察局大安分局今凌晨零時許在市民大道和安東街口進行臨檢攔查時，發現單獨搭乘計程車的張宗憲，所攜帶電子菸菸油有大麻成分，隨即帶回偵訊，並依毒品危害防制條例移送台北地檢署偵辦。

【寶島夢想家籃球隊聲明】全文如下:

寶島夢想家球員張宗憲於2020年7月15日凌晨遭警方攔檢發現攜帶並吸食內含大麻成分的煙油之電子菸，涉嫌違反《毒品危害防制條例》，其涉毒之行為已嚴重違反寶島夢想家球隊管理規範，即刻起處以開除並立即離隊之處分。

針對本次事件，球團必須嚴格懲處，但並不放棄張宗憲。球團將會了解張宗憲不當行為之原因，督促他深刻反省、檢討與悔改，並協助他於將來投入各項社會服務及公益活動，重新面對社會。

對於造成社會大眾及球迷觀感不佳，寶島夢想家誠摯致歉，球團將重申且強烈要求所有球員應自律自重，遵守法律、球隊紀律與相關規範。

寶島夢想家籃球隊 董事長 張承中

首次發稿: 2020-07-15 12:23

【外號「台灣噴射機」】前籃球國手張宗憲 涉嫌持有大麻電子菸、北檢今複訊

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）曾為中華男籃代表隊國手的張宗憲涉嫌持有大麻電子菸遭警查獲，今天（15日) 上午移送台北地檢署，將由檢察官複訊。

張宗憲本季效力於ABL寶島夢想家，儘管球團還未聯繫上張宗憲，但董事長張承中說，若是涉毒，「將用最嚴格方式面對」。

台北市警察局大安分局今凌晨零時許在市民大道和安東街口進行臨檢攔查時，發現單獨搭乘計程車的張宗憲，所攜帶的電子菸油有大麻成分，隨即帶回偵訊，並移送北檢署偵辦。

中央社報導，有「台灣噴射機」之稱的張宗憲，國中時期就讀宜蘭壯圍國中，曾是划船隊員，只在國三打了一年籃球，就被當時的台南新榮高中教頭田本玉網羅，延續籃球生涯，並在94學年度助新榮男籃勇奪高中籃球聯賽（HBL）校史首冠。

張宗憲擁有絕佳的爆發力，大學赴美就讀隸屬NCAA第二級聯賽的楊百翰大學夏威夷分校（BYU-Hawaii），有意挑戰美國職籃（NBA），並成為首名參加NBA選會的台灣本土球員，可惜最終並未獲得球隊青睞。

張宗憲不僅擁有多年中華隊國手資歷，且旅外經歷豐富，曾在中國男子籃球職業聯賽（CBA）、菲律賓職業籃球聯賽留下身影。