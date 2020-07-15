後疫情「南韓新政」！文在寅宣布投入1330億美元於數位及綠色部門

（台灣英文新聞／國際組綜合報導）南韓政府於本週二公布後疫情時代的支出計畫，表示未來將投資1330億美元於總統文在寅發表之「南韓新政」(K-New Deal)中，此一政策名稱效仿1930年代美國總統羅斯福針對大蕭條(the Great Depression)所制定之羅斯福新政(the New Deal)。於此計畫，南韓將投入160兆韓元（相當於1330億美元），期望至2025年前於數位與綠色部門中創造共190萬個工作機會。

文在寅14日表示，南韓新政將以先進的科技和高效能的醫療設備，成為帶領世界面對後疫情時代的起點，他也讚許南韓近日在疫情疫情政策上的成果——本土確診每日低於30位。他形容新政「就像一個建築師，把南韓設計為一個全新的國家，以數位新政與綠色新政作為兩個樑柱，帶領南韓在世界歷史中乘風破浪。」

由於新冠肺炎，南韓依賴出口的經濟模式受到打擊，直至今年六月，其跨海貨運量年減10.9%至392億美元，雖然跌幅已較上月的23.6%趨緩，不過整體而言，南韓的經濟在本年度第一季中已萎縮1.3%。

南韓政府針對數位與綠色經濟制定了10個關鍵計畫，其中包含打造「數據大壩」(data dam)，旨在建立一個搜集與交易金融、環境與運輸相關大數據的設施。其他計畫則包含人工智慧政府、綠能與未來之環保智慧電車。舉例而言，南韓政府預計在13個候選地點中建立大規模的沿岸風力發電群，至於環保智慧電車，則是訂定未來5年成長110萬台的目標。

然而環保人士則認為政府尚未思考周全，並對此計畫感到失望，更因政府投資海外火力發電計畫，指控其為「氣候流氓」。綠色和平組織的推動者Justin Jeong表示，「要停止氣候變遷，政府應於2030年前將碳排放量減至目前水準的一半，到了2050年達到零淨成長，若沒有相關的規劃，南韓新政說的綠色經濟只是半調子。」

值得注意的是，南韓並非唯一計畫新政的國家。上個月英國首相Boris Johnson也公布了羅斯福新政之英國版本。在此計畫中，他並允諾會增加50億英鎊支出於基礎建設上。