川普簽署行政命令　正式取消香港特殊地位

（台灣英文新聞／國際組 台北報導）美國總統川普在週二（14）簽署行政命令，正式終止香港在美國法律下的特殊地位，他並表示，這是為了懲罰中國對香港的「壓迫行動」。

川普總統（Donald Trump）在週二一場記者會上表示，「沒有特權、沒有經濟特殊待遇、也沒有機敏科技輸出」，他所簽署行政命令將會終結香港多年來在美國法律架構下所享有的經濟待遇。

「香港將會受到和中國大陸一樣的待遇」，川普總統說道。他也在同日將《香港自治法》（Hong Kong Autonomy Act）簽署生效。

該法案授權美國政府凍結那些涉入破壞香港民主機制及自治的人士的在美資產，或實施拒發簽證、拒絕入境等制裁，並針對與涉入香港版《國安法》制定的人士有往來的金融機構祭出懲罰。

行政命令內容則包括取消香港護照持有人有別於中國人的特殊待遇，並撤銷機敏科技對香港出口的許可證。

美中關係持續降到冰點，除了香港議題外，還有新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎），中國迫害新疆維吾爾族等穆斯林少數民族，以及美中貿易爭端等。

被問及是否計畫與中國國家主席習近平會晤，川普總統表示，「我沒打算和他說話。」

中國外交部隨後則透過聲明表示，香港事務屬於中國內政，任何外國無權干涉，要求美國不得實施《香港自治法》，「如果美方一意孤行，中方必將予以堅決回應」。

中國外交部指出，美國國會通過的《香港自治法》「惡意詆毀香港國權立法，威脅對中方實施制裁，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，是對香港事務和中國內政的粗暴干涉。中國政府對此堅決反對，予以強烈譴責。」