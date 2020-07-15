【武漢肺炎】川普政策「髮夾彎」　撤銷外籍生驅逐令、線上遠端教學安啦！

哈佛大學校內知名的約翰·哈佛雕像, 在武漢肺炎疫情期間, 也被人戴上了口罩 (美聯社檔案照片) 哈佛大學校內知名的約翰·哈佛雕像, 在武漢肺炎疫情期間, 也被人戴上了口罩 (美聯社檔案照片)

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）美國川普政府6日下令，若教學機構今秋因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19, 武漢肺炎）疫情全採線上教學，外籍生就不得留在美國，不過川普政府在當地時間14日決定撤銷這項命令。

美國麻州聯邦地區法官巴洛茲（Allison Burroughs）說，美國政府已與針對這項措施提告的哈佛大學和麻省理工學院（MIT）達成和解，這項命令在法律上成為未解決事項。

這項消息可望讓原本面臨驅逐出境命運的成千上萬外籍學生，暫時鬆一口氣。

The announcement brings relief to thousands of foreign students who had been at risk of being deported from the country, along with hundreds of universities that were scrambling to reassess their plans for the fall in light of the policy. With the policy rescinded, ICE will revert to a directive from March that suspended typical limits around online education for foreign students. Trump administration rescinds rule on foreign students after Harvard/MIT challenge (WHDH TV 7NEWS/AP NEWS)

美國移民暨海關執法局（ICE）6日通知境內各大院校，若秋季班完全採用線上教學方式授課，國際學生將無法獲得簽證，已經在美國境內的學生也必須離境，或轉學到其他有開設常規課程的學校。

消息發布當天，哈佛大學才宣布秋季課程將以遠距方式授課。哈佛與麻省理工學院8日向波士頓聯邦法院提告，指控政府命令違反行政程序法，既未提出合理證據證明政策正當性，也未發布通知讓公眾評論。近60所美國大學12日也提交辯護摘要支持這兩所學校。

史丹佛大學也曾致函請命，呼籲讓國際學生在美上網路課。

包括7所常春藤盟校在內的59所美國大學12日向法院遞交所謂「法庭之友意見書」（amicus brief），表示他們依照聯邦政府指引，允許國際學生在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情期間得以參與所有線上課程，且指引「在緊急狀態期間維持有效」。

59校指出，緊急狀態尚未解除，但政府政策卻突然大轉彎，嚴重打亂校方的準備工作，並造成重大損害與混亂。

根據美國國務院和美國「國際教育協會」（Institute of International Education）發布的一份報告，2018至2019學年美國高等教育機構共約有110萬名外籍學生註冊，占整體註冊學生的5.5%。

目前全球武漢肺炎疫情持續延燒，美國確診病例也再度攀升，美國各級學校仍與如何安全開放返校上課的挑戰搏鬥。但川普政府卻一直想讓美國學校在今年秋天前恢復返校上課，針對外籍學生的這項新規定，讓各學校猝不及防。

中央社8日引述一名台灣留學生批評，「美國防疫不力還趕人，真的很瞎」。

一名加州大學（UC）系統的研究生匿名表示，這道法令原本就存在，立意是鼓勵留學生投入校園生活，但是疫情之下「誰知道會變這樣」，美國政府雖「依法行政」但不合情理。

這道命令不是新規定，而是重申外國學生在美不可以全部線上修課的精神，但因美國疫情一波未平、一波又起，到了秋季的新學期，採用線上課程的比例可能增加。

加大總校長納波里塔諾（Janet Napolitano）在聲明中說：

「正當全美大學生苦於對抗疫情的挑戰與不確定性，努力專注課業的同時，聯邦政府反覆無常又不正當的命令讓學生們陷入焦慮與不安。」

南加州大學（USC）博士生聶焱庠表示，校方、系所也都在想對策，可能為國際學生加開實體課程，思考變通之道，「疫情以來法令變化很快，學校行政人員很辛苦」。

聶焱庠表示，他所就讀的合唱音樂系計劃採用線上與課堂的混合制，近期系所正在擬定秋天開學之後，合唱團縮小編制、拉大距離、錯開上課時間等防疫措施。

他表示，南加大將國際學生視為校園多元性的重要組成，對於這道法令，系所與校方應會有對策。