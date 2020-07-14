台灣新北62歲男子染日本腦炎 感染地疑為住家附近鴿舍

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）新北市出現今年首例日本腦炎個案，為三重區 62 歲男性，6月30日出現發燒症狀後自行服藥未改善，7月4日前往診所就醫，7月5日因出現語言表達困難及雙手無力、不自主抖動等情形至醫院即收治住院，經 7月6日通報檢驗，於7月 9日確診日本腦炎，目前個案意識清楚仍住院治療中，同住1人有症狀經採檢檢驗為陰性。

新北市衛生局副局長許朝程表示，經疫情調查該案無國外旅遊史，於6月15日至6月25日間曾至東部、南部短暫旅遊，平日主要活動地點為住家，於住家附近發現1處鴿舍，可能感染地調查中。防疫人員已針對個案住家附近進行環境調查，並於鴿舍懸掛誘蚊燈誘捕病媒蚊等防治措施。

根據監測資料顯示，新北市市近5年內（2015至2019年）曾於2015年至2018年期間分別零星出現 2 例、1例、2例、3例日本腦炎，皆發生於6月至7月流行高峰期間。

許朝程指出，日本腦炎主要經由攜帶病毒以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主要病媒蚊，且多孳生於水田、池塘及灌溉溝渠等處。

許朝程提醒，預防日本腦炎最有效方法為接種疫苗，目前本市兒童入國小前皆可免費接種日本腦炎疫苗，為保護幼兒健康，籲請家長應按時帶家中滿15個月以上的幼兒至各地衛生所或合約院所接種日本腦炎疫苗。

對於已滿27個月以上未完成兩劑疫苗接種者亦請儘早完成接種，並避免於黃昏與黎明病媒蚊吸血高峰時段在豬舍、鴿舍等高風險環境活動外，若需前往應穿著淺色長袖衣褲，並於身體裸露處塗抹衛生福利部核可防蚊藥劑，以避免遭病媒蚊叮咬而感染。