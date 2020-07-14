外交政策：美國準備中止與香港引渡協議

「港區國安法」6月30日深夜生效後，許多港人7月1日 走上街頭遊行抗議。由於遊行未獲警方批准，港警在警 告後，以涉嫌違反公安條例等逮捕了數... 「港區國安法」6月30日深夜生效後，許多港人7月1日 走上街頭遊行抗議。由於遊行未獲警方批准，港警在警 告後，以涉嫌違反公安條例等逮捕了數十人。圖為警方 在灣仔天樂里抓了20多人。 中央社記者張謙香港攝 109年7月1日 (來源 中央社)

美國刊物「外交政策」（Foreign Policy）今天報導，在中國對香港實行規範廣泛的「港區國安法」後，川普政府正準備中止與香港的引渡協議。

美國前官員及國會幕僚告訴「外交政策」，川普政府可能在幾週內做出決定。這項待決決定象徵美中之間緊張情勢再度升高。

美國總統川普5月曾表示，美國政府將開始改變與香港的關係，包括引渡協議、出口管制及貿易關係，因為雙方關係受到北京更嚴格掌控。

白宮及美國國務院對「外交政策」得知的消息不予置評，但主要國會議員支持撤回美國與香港引渡協議的決定。

美國聯邦眾議院外交委員會共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）告訴「外交政策」：「中國共產黨已摧毀中港司法系統間的法律防火牆。」

麥考爾提及：「將美國人引渡至當地不再安全，他們在中國境內將易面臨虛假的起訴及審判，在這歐威爾式的新國安法下，中共視之反感的任何事物都能起訴及審判。」

美國聯邦參議院外交事務委員會主席里契（James Risch）則指出，如此決定將符合川普政府對美港關係的更廣泛重新評估。

里契表示：「中共實行的新國安法去除了香港法治的重要部分，香港過去曾以法治聞名，這對引渡合作及美國公民的安全有明顯牽連。」

「外交政策」分析，澳洲及加拿大近幾週已中止與香港的引渡協議，以回應港區國安法，這顯示對於許多西方人士，香港過去值得信賴的司法體系已成歷史。