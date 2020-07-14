放大振興券 台南大員皇冠假日酒店用餐享滿千送600

振興三倍券將於7月15日起正式上路使用，民眾摩拳擦掌，開始擬定聰明消費戰略。看準這波振興商機，各界祭出多項優惠措施，迎接這一波消費熱潮。台南大員皇冠假日酒店推出「用餐加值送」，凡於2020年7月15日起至12月31日止，餐飲單筆消費滿1,000元，即可現賺600元餐飲抵用券，算一算3,000元的振興券於餐廳內消費，最高可以領到5,400元的餐飲抵用券，足足有近6倍的放大價值。

政府推出「3倍券」的振興利多，各行各業一系列的促銷、加碼優惠，搶攻這波「報復性消費」的市場。台南大員皇冠假日酒店針對3大主題餐廳，包括：元素餐廳、煉．瓦日本特色餐廳，以及彩豐樓粵式中餐廳推出「用餐加值送」，凡餐飲單筆消費滿1,000元(內含任1張面額的振興券)，就加碼送600元餐飲抵用券。換言之，三倍振興券有500元面額4張、200元面額5張，每次餐廳單筆消費滿1,000元，其中有1張是振興券，就能獲得加碼禮600元餐飲抵用券1張，總計9張振興券分9次來消費，最多就能加碼領到5,400元的餐飲抵用券，振興券不只有三倍更是放大加倍！以上須另加原餐價10%服務費，使用振興券方案恕不其他優惠、信用卡、餐飲抵用券或其他餐券合併使用。為了維持用餐品質，請事先指定餐廳訂位。06-3911899轉各餐廳。

台南大員皇冠假日酒店針對加碼送的600元餐飲抵用券規範，限下次於指定餐廳消費使用，可分別於3大餐廳單筆消費滿1,000元可以折抵200元餐飲抵用券，恕不得轉讓或兌換現金或找零，使用期限至2021年3月31日止，逾期無效。不適用於特殊節慶、包廂、酒類、外帶及服務費等消費，恕不其他優惠、周年慶專案、信用卡、餐飲抵用券、餐券或振興券合併使用。

搶振興經濟商機，台南市長黃偉哲帶頭拚了，整合各局處的加值優惠，提供食、宿、遊、購、行超過100種的台南獨享的「好康券」，台南住宿1晚每人免費送1張，2晚每人2張，以此類推。各項優惠的適用規定都標示於好康券上，透過票券上的QRCode即可查詢。好康券優惠包括：出示好康券即可至元素餐廳晚餐時段與煉．瓦宵夜場時段，消費滿500元現折100元；或可免費搭乘台南市公車及台灣好行觀光公車；或是加購雙層巴士享99元優惠價；或是暢遊台南古蹟享優惠等，最多可節省達2,000元。所以振興券怎麼用最划算，來台南消費滿200元以上的發票就能登錄參加抽獎，獎品總值超過千萬元以及最大獎一棟房子。振興台南住拿好康，先折扣、再送好禮，加碼抽大獎，快快安排最適合自己的台南遊程吧！