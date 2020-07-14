理想大地線上旅展倒數 搭配振興三倍券、安心旅遊方案

在國外疫情隱憂尚未明確情況下，國內旅遊逆勢回溫成長，不少民眾計畫性出遊，零確診的花東地區更是渡假的最佳首選！

2020 台北國際旅展(ITF)即將於今年10月底舉行，線上旅展已提早開跑，花蓮理想大地以多樣化的遊程活動著名，近年來已成為三五好友、家庭出遊的最佳選擇，台北線上旅展「全台防疫行」最後倒數，至7/20前預購森聆遇早鳥專案每晚$7,200起，享免10%的服務費優惠，此外，線上旅展適用安心旅遊補助及振興三倍券活動！有計畫出遊的民眾可趁這波搶便宜。

未來在地深度、放慢環保的旅遊方式將成為一股風潮，理想大地曾獲得綠色品牌大調查「飯店觀光休閒類」首獎，園區擁有國內最長人工運河，2.2公里的蜿蜒河道，白天搭乘遊艇傾聽蟲鳴鳥叫的綠色漫遊，夜晚感受寧靜河道帶來的浪漫風情，除了有廣大綠地、環保遊艇外，園區內更規畫原住民生活體驗遊程：獵人學校、原住民生態竹筏體驗等，還有一邊享受觀星、一邊愜意觀賞戶外的星空電影院，豐富多元的館內館外行程，及取材花蓮13鄉鎮有機食材的中式餐點及西式自助餐，道道皆能品嘗在地鮮活好滋味，理想大地期待每位旅客都能在園區內玩樂不停歇、美食不設限！

今年線上旅展，理想大地推出兩天一夜、三天兩夜「森。聆遇假期」套裝行程，凡預購九月至十二月的住房，享有早鳥免10%的服務費，優惠倒數只到7/20為止，無法親赴台北國際旅展展場的民眾，可以作為旅遊購買的選項。理想大地的「森。聆遇假期」，欲了解相關資訊，可至理想大地官網，或電洽02-2658-8181、03-86-56789