不出國吃遍各國美食！ 台灣台南市推「新住民」異國美食地圖線上看

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）臺南市近年來除了吸引國外遊客旅遊，更有很多外國朋友選擇親切富人情味的臺南定居及開店。臺南市觀光旅遊局特別推出「異國線上地圖」，展現各國特色，呼籲民眾到臺南不妨來場「異國」美食之旅，深度認識這些「新住民」文化。

臺南市觀光旅遊局精選14國、41家外國人在臺南開的特色店地圖，包括異國料理（30家）、咖啡店/甜點店（7家）、民宿（4家），提供民眾按圖索驥前往享受異國美食、住民宿，整體而言，以香港及日本朋友最多，邀請大家除了欣賞景區外，也能來臺南感受秒飛國外的異國感受。

文青、網美打卡地標「單賣共和國」（圖/ 單賣共和國提供）

以童趣風格的牆面，成為文青、網美打卡地標「單賣共和國」；還有英式料理主題餐廳、平價美味美式披薩、百元上下就能吃到道地的印度料理、德式風味料理、英倫風的手工窯烤披薩店、道地風味的手工漢堡專賣店等

在臺灣工作的日本藝人「夢多」去年開出第一家章魚燒「夢もん たこ焼」就選在臺南，地點就在人來人往的友愛街，讓散步街染上了濃濃的日本味。香港人開的以紅色調為視覺特色的「火星」，整間店面從店舖招牌、室內裝潢、空間擺設，整間店面都是紅通通的視覺設計非常醒目，讓人彷彿置身於香港。

移居臺南的香港夫妻，在臺南已故文學家葉石濤的筆下的洋溢懷舊風情的「蝸牛巷」裡，改造老房子二度創業並經營民宿「民國58年-花好月圓」，希望住客也能感受葉老筆下的慢活和悠然，為文青最愛熱點、懷舊風民宿。