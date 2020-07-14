反對美國對台灣軍售案　中國要制裁軍火商洛克希德馬丁

中國外交部發言人趙立堅（照片來源：趙立堅Twitter） 中國外交部發言人趙立堅（照片來源：趙立堅Twitter）

（台灣英文新聞／國際組 台北報導）美國政府在上週批准愛國者三型飛彈對台延壽案，中國除了依照慣例表達反對外，中國外交部發言人趙立堅今（14）日更表示，將對提供台灣武器的洛克希德馬丁公司祭出制裁。

為北京喉舌的網路媒體澎湃新聞午間報導，趙立堅在例行記者會中表示，中國堅決反對美國售武器予台灣，「敦促美方切實堅持一個中國原則和中美三個聯合公告規定，停止售台武器和美台軍事聯繫，以免對中美關係和台海和平穩定造成進一步損害。」

趙立堅接著指出，「為了維護國家利益，中方決定採取必要措施，對此次軍售案的主要訴訟洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司實施制裁。」但報導並沒有提及制裁內容為何。

美國國務院在上週批准價值約新台幣184億元（美金6億2,000萬元）的愛國者三型飛彈重鑑測案，內容為愛國者三型飛彈後勤維修與技術服務，這也是美國總統川普（Donald Trump）2017年上任迄今第七次對台軍售。

美國國務院當時在聲明中表示，這項軍售案支持台灣持續現代化其軍事設備並維持可信賴的防禦能力，符合美國的國家、經濟及安全利益；此次軍售將協助台灣改善國防安全，並協助維持區域的政治穩定、軍事平衡，以及經濟發展。

由美國洛克希德馬汀所研發的愛國者型飛彈，為我國高空層防禦的重要武器，部署在台灣主要城市及軍事設施周邊。

此外，中國的台灣事務辦公室發言人朱鳳蓮今日也對此作出回應，表示中國堅決反對美國向台灣出售武器，並反對台美進行任何形式的軍事聯繫，「民進黨當局『以武謀獨』不會得逞，只會破壞台海和平穩定，給台灣人民帶來更大災難。」