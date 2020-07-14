109年師鐸獎公布 新北獲獎數冠全國 名單橫跨各學制

教育部於昨(13) 日公布109年師鐸獎72位獲獎名單， 新北市總計8名教育人員榮獲殊榮，為全國最多， 而且名單橫跨各學制，從幼兒園到高中階段皆有代表獲獎， 可說是眾星熠熠，為新北教育界增添楷模典範。

新北市教育局長張明文表示，師鐸獎是教育界的個人最高榮譽， 獲得師鐸獎的校長與老師不僅是長期奉獻， 更是充滿教育專業以及教育愛的象徵， 此次新北市獲獎的8位人員包含2位校長、 5位教師及1名軍訓教官，皆是在教育崗位上全心奉獻心力的典範， 能夠與這群夥伴共事服務，新北市與有榮焉。

林義祥校長服務逾30年，現任職於板橋國小， 期間完成校舍重新改建，讓120年的校園煥然一新， 並解決遭占用50年的校地問題，校長亦深耕於學生品德教育， 培育優秀學子，林校長的父親在他就讀師專及初任校長時，勉勵他「 良師興國」與「要當好校長，才能有好學校」這兩句話， 在在影響林校長其後的治校理念與經營模式。

永和國中今年同時有兩位人員獲獎。 陳玉芬校長自擔任教職以來皆服務於永和國中， 她的母親未曾受過教育，但卻深信教育能夠讓子女有發揮的舞台， 而校長本人也以「幫助每一個孩子成功」為心願， 讓每一個孩子用自信站上他們所屬的舞台， 每年家長問及學校錄取第一志願的人數，玉芬校長總是說：「 今年畢業生有幾位，第一志願就有幾位， 每個孩子都該去他的第一志願」。 而另一位楊君方老師熱愛閱讀教育， 不僅連續7年擔任學校閱讀推動教師， 還帶領學校團隊榮獲教育部閱讀磐石獎，她說「沒有教不會的孩子， 只有不會教的老師，所以我們好還要更好」， 她曾透過國文課的情意教學，教導全班打破傳統對男、 女生的標籤印象，幫助孩子走出被傳統性別意識困擾的陰影。

龍埔國小施信源老師投身資訊融入教學、差異化與混齡學習， 不僅在全國推廣教學創新，更發願要翻轉偏鄉教育， 他於107年留職停薪借調至花蓮縣三民國小， 成為全國首位跨縣市借調擔任公辦民營學校的校長。 於今年肺炎疫情期間，亦協助教育部、教育局推動「停課不停學」 政策，改變臺灣線上教學的風景，施信源老師相信只要有願行動， 老師就能改變教育、改變臺灣，良師必能興國。 莒光國小周理慧老師擔任級任導師33年，全心深耕教學領域， 並且積極投入編寫教材工作， 從學校的寫作教材到國語教科書的編輯， 都能夠見到周老師的智慧結晶，周老師表示「我為孩子而來」， 大愛電視台曾以周理慧老師為主角， 敘述她如何用愛幫助長期被霸凌的女孩不再懼學， 讓孩子能夠回到求學之路，並且找回自我。

林口高中今年度亦同時有2位人員獲得師鐸獎。 胡裕仁老師專注於數學與科普教育，他為協助教師有效教學， 不斷設計教具，不僅擁有17件教具專利，更以108課綱為基礎， 研發數學探究式教學教具，免費發送4, 500組給全國高中職學校數學科教師1人1件， 帶動全國探究式教學的發展； 何晋霖教官則為教育部推薦獲選之軍訓教官， 積極投身於學生藥物濫用防制工作，主動參加並獲遴選為「 反毒知能研習宣教」講師，在學校服務期間，以「 學生所到之處皆是校園，全國教官服務全國學生」的教育理念， 輔導高關懷學生成長完成學業。

深坑國小附幼簡茉莉主任是本次全國師鐸獎惟二入選的幼兒園教師代 表，與幼兒相處將近30年，她始終以「愛與榜樣」自許， 除於107年獲得教育部教學卓越金質獎外， 亦帶著孩子用手繪地圖與繪本推動社區營造，深植在地情懷， 簡茉莉主任說，學前教育起於快樂，終於智慧學習， 老師不僅要陪伴孩子，也要導引孩子走在學習的路線上， 榮獲師鐸獎是份榮譽，更是責任，能夠持續的服務孩子， 便是幸福與福報。

新北市教育局表示，每一位獲獎人員都是新北市的榮耀， 誠摯的感謝這群夥伴為教育、為學生熱情奉獻而不求回報， 有這群傑出優秀的典範帶領新北市的教育精進成長， 新北的孩子們在求學的過程中勢必如獲明燈指引，順遂向前。