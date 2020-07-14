中華電信「振興好時機專案」限量優惠 再加碼月月抽5G手機5支

響應政府振興三倍券，中華電信祭出「振興好時機專案」 多項限量優惠，加碼每月再抽5支5G手機！即日起， 申辦精采5G購機、EPSON次視代智慧眼鏡、 HiNet光世代、MOD或至門市選購中華健康雲組合、AOC 55型連網4K電視等特惠商品，皆可享專屬振興優惠方案， 搶購限量優惠就趁現在！

凡在本年12月底前，以三倍券(註1)參加5G購機約、新申租/ 升速/ 續約HiNet光世代搭配LG智慧家電或EPSON次視代智慧眼 鏡、HDTV或節能家電、單購遠東醫電設備血壓機+ 宅端機或血糖機+宅端機等活動者，皆可參加5G手機抽獎。

本活動於9月起，每月月初舉辦抽獎，凡符合資格客戶均可參加， 越早申辦抽獎次數越多、中獎機會越高，搶先體驗5G敬請把握振興 良機！詳情請參閱活動官網資訊。

全民振興，中華電信為您打造體驗5G的最佳時機！即日起至12/ 31，凡使用「振興三倍券」搭配精采5G 購機月繳999元(含)以上方案，購買SONY Xperia 1 II、LG V60、SAMSUNG Galaxy S20 5G (12G/128G) / Galaxy S20+5G (12G/128G) / Galaxy S20 Ultra 5G (12G/256G) / Galaxy S20 Ultra 5G (16G/512G) /Galaxy A51 5G (7/22上架) / Galaxy A71 5G (7/22上架)等5G指定機型，即可享最高再折1, 000元加碼優惠！

為提供中華電信5G客戶最豐富多元的體驗， 申辦精采5G購機方案還可免費享有Hami VR、AR拍拍看互動體驗、虛擬演唱會、4K影視、 多視角轉播等「精采5G」應用服務；另在VIVEPORT INFINITY、Hami雲端遊戲、KKBOX Hi-Fi無損音質、Hami書城AR書櫃等， 亦有豐富的免費專屬內容供5G客戶盡情體驗5G樂趣。 詳情請參考：https://www.cht.com.tw/ home/campaign/5gplan

超乎三倍的貼心，3大優惠專區讓振興更有感！ 想擁有個人專屬80吋大螢幕， 申購EPSON次視代智慧眼鏡自由享受影音娛樂， 還可拿限量超商禮券1,000元。若想為手機添購新潮配件， 把握時機至門市選購1000元/2000元/3000元「 行動電源+保護貼+皮套」手機配件套組，三種人氣組合任您挑！

欲趁振興良機打造家庭育樂環境，則可選擇「MOD影視好餐包」 或「HiNet光世代激省優惠組」。 只要新裝MOD同時訂閱自選餐+包月影片，就加碼送價值2, 400元的好康商品；若新申請/升速/ 續約HiNet光世代全速率，可享LG智慧家電現金回饋 (LG限定機種)，一次滿足美好的家庭娛樂生活。

為讓客戶振興更有感， 多項中華電信門市限定好康正敞開大門等您搶購！包含購買AOC 55型 連網4K電視萬元有找、選購指定機型話機加碼贈送市價880元「 七彩造型藍芽音響」，以及使用振興券直接帶回價值萬元的「 中華健康雲組合」，相當於3折價享受血壓機或血糖機、 健康雲App等超貼心服務。活動期間各大加碼贈禮數量有限， 送完為止！

「振興好時機專案」各項優惠皆可使用Hami Pay綁定信用卡支付。即日起至12/31， 於中華電信門市使用Hami Pay綁定信用卡完成任一筆支付，即可獲得Hami Point 50點 (每月優惠限量100名)。全通路使用Hami Pay綁定信用卡，還可每月再抽Hami Point 1000點 (月月抽5名)。

詳細活動辦法請至中華電信官方網站查詢(預計7/16上線)：h ttps://www.cht.com.tw/home/ campaign/triplecoupons/index. html