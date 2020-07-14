【拒絕跟風】俄羅斯「藍鯨遊戲」引誘國中生任務式「自殘」　家長憂心暑假發生憾事

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）花蓮有國中家長反映，發現學生之間流傳一款引導學生自殘的「藍鯨遊戲」，憂心引起意外憾事。花蓮縣教育處今天(14日) 表示，已緊急通知各校老師協助調查，也會加強在校園及補習班宣導。

花蓮縣議會今天召開第19屆第9次臨時大會，國民黨籍縣議員魏嘉彥指出，花蓮某國中校園流傳「藍鯨遊戲」，且成立Line通訊群組，以任務式的自殘遊戲，教唆國中生比較誰更敢玩。

國民黨籍花蓮縣議員魏嘉彥14日出示家長群組內容，指出花蓮某國中校園流傳「藍鯨遊戲」，且成立Line通訊群組，以任務式的自殘遊戲，教唆國中生比較誰更敢玩

，呼籲縣府要盡快有所作為。（花蓮縣議員魏嘉彥提供）中央社

魏嘉彥指出，藍鯨遊戲源自於俄羅斯的社群網路遊戲，透過洗腦方式，鼓勵玩家在時間內完成自殘任務，最終任務是「自殺」，2013年流傳後，陸續在全球各地蔓延，有不少青少年因參與活動而傷亡。

魏嘉彥指出，有家長昨天（13日) 晚上緊急反映，班上有不少學生被拉進疑似「藍鯨遊戲」群組，也有不知名人士主動加好友，有學生因不理解，非常害怕。

他也出示某國中家長群組對話，有家長反映，憂心孩子為了氣魄表現，跟著做出傷害自己的行為；也有家長說，難怪孩子會詢問他「死亡是什麼感覺」。

魏嘉彥指出，由於明天（15日) 就要放暑假了，憂心學生放假期間沉迷網路，又沒師長在身邊關心，呼籲縣府要盡快作為。

花蓮縣教育處副處長翁書敏接受媒體採訪指出，過去有聽過這款遊戲，沒接獲學校回報有學生接觸這款遊戲，經議員反映後，已請3名駐區督學在全縣國中小進行了解及宣導，因適逢暑假，宣導範圍也擴大到各補習班，會盡快彙整調查內容，向議員報告。

根據維基百科介紹，「藍鯨」（俄語：Синий кит, Siniy kit，英語：Blue Whale），又稱「藍鯨死亡遊戲」、「『藍鯨』挑戰」、「4:20叫醒我」，是一個源自俄羅斯的社群網路遊戲，據傳已流傳到多個國家。遊戲透過洗腦方式，鼓勵參與者在50天內完成各種自殘任務，並在第50天要求參與者自殺。網友要特別提高警覺，不要受到影響與誘惑。