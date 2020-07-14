台灣土地銀行統籌主辦國光生物科技股份有限公司 新台幣42億元聯貸案完成簽約

臺灣土地銀行統籌主辦國光生物科技股份有限公司總金額新臺幣42億元聯貸案，已成功完成募集，並於109年7月14日由該行謝娟娟總經理代表銀行團與國光生物科技股份有限公司詹啟賢董事長代表借款人簽訂聯合授信合約。

本聯貸案資金用途為償還金融機構借款、支應資本支出暨充實營運週轉金，募集總金額新臺幣42億元聯貸案，由土地銀行擔任統籌主辦銀行，第一銀行、兆豐銀行、台灣企銀、農業金庫、板信銀行、台中銀行、彰化銀行及合作金庫銀行等共同參與，超額認購達124％，顯見各金融同業對於國光生物科技股份有限公司長期務實經營均予認同與肯定。

國光生技公司成立於54年，為亞洲唯一獲得歐盟GMP認證與美國FDA認證之流感疫苗製造公司，亦是台灣符合最新PIC/S GMP規範之人用疫苗生物製劑廠。該公司除穩定供給國內所需防疫用疫苗，亦投入大量研發能量從事國際藥證取得及新疫苗之開發，近年與美國Protein Sciences公司合作，順利將其重組蛋白四價流感疫苗正式商品化於美國上市、聯手中國大陸深圳天道醫藥公司將其低分子依諾肝素鈉推向歐洲市場。在本次嚴重特殊傳染性肺炎疫情中，國光生技公司自主研發新冠候選疫苗已獲具體進展，並積極參與國家衛生研究院次單位疫苗與DNA疫苗合作案，加速疫苗研發進度，以期早日實現全民防疫、台灣優先的承諾。

臺灣土地銀行近年積極轉型，除原有之不動產核心業務外，擴大辦理企業授信、財富管理業務、JCB一卡通信用卡及海外台商等業務；近年持續推動「5+2新創重點產業」、「新南向」、「都市更新」及「危老建物重建」等融資業務；為支持政府「歡迎台商回台投資行動方案」，提供1,000億元之「台商回家真優貸」融資專案額度，全方位服務台商回台投資需求；為響應政府扶植中小企業政策，提供「小資企業輕鬆貸」專案融資，力挺頭家共創經濟新動能；另為支持企業與民眾共同對抗嚴重特殊傳染性肺炎疫情，積極配合政府各項紓困措施，推出「抗疫興家園、土銀心相挺」具體行動方案，協助受疫情影響之企業廠商及個人紓緩資金調度困境。未來仍將持續以積極、穩健及多元發展之方向，朝全方位優質金融機構目標前進。