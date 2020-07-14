土城區承天路改善 好漢坡登山通行更順暢

本市土城區承天路為大安里主要聯外道路， 人潮車潮眾多，且因位處山區道路坡度較陡， 在長期使用下路面有裂化、坑洞破損情形，新北市政府於今年5月中 旬進行施工改善，已於昨(13)日順利完工， 提升市民行車舒適性及安全性。

承天路是土城大安里重要道路，可通往桐花公園與承天禪寺等景點， 許多登山客、遊客及參拜民眾慕名而來，路面長期使用下， 出現裂化與坑洞等破損情況，另外更因陡峭的路段(又稱好漢坡)吸 引單車族前來挑戰，因此道路的平穩度及安全性更顯重要。 新北市政府農業局在施工前， 除了請里長協助事先通知里民施工事宜， 更特別叮嚀廠商在明顯處多設置告示牌，施工時考量民眾通行權益， 採取半側道路施工半側維持通行的方式分段逐次進行施作， 以維持道路暢通；路寬較窄不易會車的路段，須暫時封閉施工時， 除加強交通管制及引導民眾提早改道外，更以提高施工效率、 縮短施工時間方式，來降低交通受阻的影響，讓民眾能即早通行。 本工程起點為好漢坡入口，終點至桐花公園第二停車場， 改善道路總長約800公尺，工程經費約新台幣355萬元。

大安里張俊隆里長表示，從好漢坡上來有一轉彎處很陡加上急彎， 造成會車不易，增加行車危險， 經過局部調整增加路寬及修整順平道路坡度並重新鋪設舖面後， 有效提昇道路服務品質，讓居民或登山客、 騎單車的民眾都能安心通行，感謝新北市政府的協助。

農業局長李玟表示，土城承天路平時通行民眾就不少， 且通往桐花公園與承天禪寺等避暑勝地， 每逢假日登山及參拜民眾更是絡繹不絕， 現道路改善完成後可強化交通安全，通行更平順。