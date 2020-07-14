富邦台灣永續發展高股息基金 獲准募集

永續投資概念盛行，國內投信業者陸續推出相關產品， 富邦投信繼富邦公司治理ETF(證券代號：00692)之後， 日前向金管會申請募集之「富邦台灣永續發展高股息基金」也已於7 月10日獲准募集，成為國內首家涵蓋永續概念主、 被動式台股基金產品之投信業者，該基金預計8月份展開募集。

ESG(環境保護、社會責任、公司治理)議題近年來在國內外皆受 到極大的關注，所謂ESG投資即表示在投資的過程中， 將公司對於社會與環境之責任納入考量，而ESG投資在台灣也成為 顯學，逐漸被投資人所接受。在台灣正進行結構性改變下， 且台股具有殖利率高及本益比相對低的優勢， 預期台灣永續發展相關概念投資將是台股投資的新趨勢。

富邦投信投資處余美香資深副總表示，此次推出「 富邦台灣永續發展高股息基金」， 就是注意到全球永續主題相關的投資持續成長，已是市場趨勢， 現在台股正面臨結構性的轉變，是非常有機會的市場， 然而目前來到後疫情時代， 是否新冠肺炎會再捲土重來造成二次疫情， 是投資人接下來會需要關注的， 為了讓投資人在後疫時期有一個可以長期投資、 也能抵抗風險的投資標的， 再加上觀察到投資人對於配息的高度需求， 富邦投信希望藉由此檔基金，幫投資人篩選出重視永續發展的企業， 因為這樣的企業整體上獲利成長能力通常相對優異， 有望成為高股息企業，股價更有機會勝過大盤。

余美香進一步指出，以全球投資者的角度來看， 近幾年台灣正在進行結構性的改變。 首先第一個是台灣防疫有成將有助於提升曝光度及提升消費， 第二則是重點中的重點，即中美博弈將會是長期趨勢， 中美博奕促使台商回流，更因為在中國自主技術尚未成熟下， 台灣原有半導體設計製造能力變成中國拉攏合作的對象， 且美國企業亦加大投資台灣， 種種因素將促使台灣成為國際投資中重要的對象之一， 促使外資資金持續流入。

余美香也強調，全球最大主權基金—挪威主權基金、世界主權基金、 退休基金與聯合國皆在積極推動ESG投資，ESG議題已不容忽視 。根據IMF 2019年10月的永續金融報告，全球永續基金規模於2019年 9月已達8,500億美元，其中以股票型占比最高、成長最快， 金額規模達到5,600億美元。此外，根據全球知名資產管理公司 Morningstar晨星統計，2019年美國永續基金淨流入 金額年增4倍，足以顯示股票型永續基金已成為全球投資趨勢。

全球永續基金規模成長概況

資料來源：IMF國際貨幣基金組織「永續金融報告(2019. 10)」；資料日期：2010.01~2019.09