台灣反毒無國界 臺南培訓新住民師資多語宣導嘛ㄟ通

新住民學員專注投入反毒宣講培訓(翻攝自臺南市政府衛生局網站) 新住民學員專注投入反毒宣講培訓(翻攝自臺南市政府衛生局網站)

近來發現外籍移工涉毒案件頻傳，根據勞動部及警政署資料統計顯示，截至108年12月底止，外籍移工來臺總人數為718,058人，臺南市移工人數為61,873人，占全國總數8.6%。

其中全國移工涉及毒品案件的人數為580人，臺南市移工涉毒人數為55人，占全國總數9.5%，多為越南籍及泰國籍人士，外籍人士(包含移工)來臺工作必須面對語言不通、人際關係、文化差異、風俗習慣、法治觀念不足等問題，在欠缺通譯人才協助下，常導致溝通困難因而權益受損，許多因素造成無法在短時間融入我國生活環境。

臺南市政府衛生局特舉辦「新住民反毒知能暨健康教育師資培訓計畫」，期望透過此次課程培訓師資，未來將以外籍移工母語（越語、印尼語、泰國語），並搭配本局製發的「反毒無國界」手冊，進行反毒宣導，不但能確切的表達給外籍移工或新住民瞭解我國毒品危害情況，也能讓他們獲得所需的訊息，使毒品知能宣導服務更具完整。

課程特邀請警察局黃東偉警務正及黃翊禎巡官，講授毒品態樣及危害、反毒宣導技巧傳授，主要透過新住民師資來向異鄉的兄弟姐妹宣導我國毒品知能，如吸毒徵兆、辨識技巧、如何拒絕毒品及如何求助等，並以小組方式模擬示範教學，過程活潑有趣。

本次辦理新住民反毒知能暨健康教育師資培訓計畫，冀能建立臺南移工及新住民正確的反毒觀念，提升毒品防制認知及敏感度。

本次參與熱烈，約26名新住民報名參加，絕大部分的新住民也曾協助臺南機關通譯，可說是經驗相當豐富，堅信能將我國毒品知能及 危害帶給共同打拼的異鄉人。

市長黃偉哲期盼建構臺南為「無毒家園」，反毒不分無國界，邀請市民朋友一同加入反毒行列。

黃偉哲呼籲市民，若有發現親友有以下異常徵兆。

例如：1.房間與身上有特殊異味。2.情緒化、易怒、精神恍惚。3.與家人朋友借錢次數增多。4.交友複雜、談話間時常夾雜暗號。5.行為鬼祟，長期門窗緊閉，躲在房間不出門。6.沒感冒，卻不斷流鼻水，鼻子周圍有不明粉末。7.食慾減少、體重減輕、作息改變、日夜顛倒、昏睡叫不起。

請撥打24小時免費戒毒諮詢專線：0800-770-885(請請您，幫幫我)，或加入臺南市政府毒品危害防制中心臉書訊息留言，由專業人員提供諮詢，諮詢內容全程保密，臺南市政府毒品危害防制中心關心您。（新聞轉載自新住民全球新聞網）