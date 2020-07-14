美國柏克萊公衛學院院長來台談「校園抗疫」：口罩、科技不能少

（台灣英文新聞／施家恩台北報導）臺大公衛學院14日舉行新型冠狀疫情研討會，台大公衛學院教授除了對國內外疫情進行公共衛生專業剖析之外，也邀請美國加州大學柏克萊分校公共衛生學院呂淳祺院長 (Michael Lu) 和科技部人文司林明仁司長出席分享他們科技抗疫的看法。

臺大公共衛生學院針對臺灣境內及境外檢測設計分析及說明，主任兼副院長陳秀熙指出，半數個案在感染後3.5天內就會發生症狀，而5天的居家檢疫就能掌握到逾八成的感染個案，這也是為何台灣政府要設入境檢疫為14天。

陳秀熙提到國際上也有更多國家也跟進台灣採用APP監測COVID-19個案（Digital tracing），但礙於每個國家對個人隱私的要求不同，作法有差異，但app安裝率愈高，愈能控制傳播，也期許更先進的大數據、人工智慧與IoT技術運用在疫情防堵工作上，讓入境檢疫時間能更短及精準。

美國加州大學柏克萊分校公共衛生學院呂淳祺院長 (Michael Lu) 表示，台灣抗疫經驗亮眼，在美國也獲得廣泛報導及讚揚，身為台灣裔美國人，他感到相當驕傲。談到美國校園要重新開放，他坦言挑戰重重，而目前加州大學柏克萊分校公共衛生學院因應COVID-19防疫採取數件工作來降低群聚感染風險，像是學生返校檢測（reentry testing），方法包括採用檢測成本較低的唾液測試（saliva testing）、為了加快檢測時程的合併檢測 (pooled testing)、照護點現場檢測 (point-of-care testing)；利用大數據與人工智能輔助進行監測，以進一步了解學生們的移動軌跡，確保校園及社區的安全；以及透過污水及空氣中採樣的環境監測，以預防未來校園內的大流行。

呂淳祺院長提到校園的積極作法還有環境消毒、口罩、維持社交距離，校方也鼓勵教授混用遠距線上教學，同時開發創新公衛課程教學方式。他也直言疫情不減下，這樣的生活方式將成新常態，惟有各界專家一起合作，舉凡資料科學、公共衛生、人工智能等領域，才能找出降低不便與苦痛的解決方案。

臺大公共衛生學院院長詹長權會議上也預告，台大公衛學院群體健康研究中心(PHRC)未來將跟美國加州大學柏克萊分校公共衛生學院展開跨國的合作研究，期盼透過兩校創新合作研究的成果和產出，超前佈署個人化的精準防疫措施來讓人類更有效的因應新一波疫情流行。

科技部人文司司長林明仁司長在會中提醒，雖然國內各式檢測方法已出爐，但疫苗還有很長的路要走，因此防疫措施像是口罩與社交距離仍要持續，而政府公衛專家與民眾間的「風險溝通」，可以提高民眾在後疫情時代的危機意識及應變能力，一方面也強化政府因應未來任一傳染病防疫公共治理能力，系統性建構風險防禦網，提升台灣防疫量能。