台灣首輛「自駕小巴」7/15鹿港上路載客　結合旅遊觀光、挑戰世界最長路線

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 經濟部推動「無人載具創新實驗計畫」已陸續在各場域試運行，勤崴國際自今年（2020年) 2月拿下「全台第一張可營運自駕車上路牌照」後，即與車輛中心合作於彰濱觀光工廠進行3個月的不載客運行。

今天(7月14日) 自駕車通過第一階段安全測試無虞，由彰化縣長王惠美偕同經濟部次長林全能共同視察勤崴與觀光工廠相關準備後，於暑假第一天正式宣布載客運行，為遊客提供自駕接駁服務。

根據財團法人車輛研究測試中心 (ARTC) 新聞稿，本計畫運行路線總長度12.6公里，為目前全世界最長的自駕巴士接駁路線。

第一階段營運將由彰濱工業區的台灣玻璃館發車，途經彰濱秀傳健康園區、白蘭氏健康博物館、緞帶王觀光工廠等，環狀路線全長7.5公里（如下圖) ，繞行一圈車程約1小時。

第二階段路線則延長為12.6公里。陸續加入勤崴國際自駕車、車輛中心WinBus及勤崴與創奕能源共同打造的自駕小巴等多車後，將增加班次與載客數。由鹿港天后宮發車，透過自駕車創新科技鏈結彰濱鹿港觀光文創。讓遊客不僅能探索傳統鹿港小鎮，還能體驗自動駕駛小巴參觀彰濱知名的觀光工廠，搶搭疫後國旅商機!

勤崴國際偕同中華電信、中華資安、宏碁智通、創奕能源科技、時代動力等公司完成全台首件經濟部無人載具科技實證運行補助計畫審查，也是全台首次結合旅行社與觀光工廠業者的自駕接駁計畫，透過勤崴國際自駕技術與營運規劃及與車輛中心WinBus技術合作，補足原有交通不便的缺點。

自駕車所需的路側通訊則由5G龍頭中華電信主責，並透過中華資安來把關全場域的資通訊安全驗證，確保無駭客入侵妨害運行安全。

此外自駕觀光小巴透過宏碁智通與四大觀光工廠業者的合作提供多元支付及電子觀光套票等優惠方案，增加民眾體驗的便利性。

未來預計擴大優惠參與店家到彰濱鹿港兩地，希望帶動鹿港彰濱地區的觀光人潮收益，結合國內旅行社推廣特色國旅一日遊，搶搭振興國旅潮。

暑假第一天正式載客運行，民眾可透過線上預約優先體驗搭乘，九月底前不收取任何費用。​​​​​記得攜帶電子票證(悠遊卡或一卡通)上下車刷卡，以便實驗計畫記錄乘車人次，官方預約網站詳情請至FB臉書粉絲專頁「逐鹿彰濱自駕暢遊-彰濱自駕觀光小巴」。

載客期間，隨車安排車輛中心技術人員以確保運行安全，因應突發狀況，請預約搭乘體驗之民眾配合隨車人員安全指示，並請行經自駕觀光小巴路線之用路人遵守交通規則及行車禮儀，以確保行車安全。

中央社引述經濟部次長林全能接受媒體聯訪時說，車輛產業發展走向舒適、安全與便利，發展自駕車需要適合場域以及相關配合法令，業者聯合車輛中心等單位，並選擇鹿港彰濱工業區的觀光工廠作為巴士示範運行的景點，而台灣的汽車零組件產業，也可透過自駕巴士的淬鍊提升能見度。

彰化縣長王惠美指出，彰化縣有很多汽車零組件業者，有了台灣自行研發的自駕小巴士，彰化汽車零組件可望受惠，也希望藉由觀光自駕小巴士帶來人潮，除了來彰濱工業區的觀光工廠遊覽外，也用三倍券消費，振興彰化在地的經濟。

車輛中心研究發展處協理翁國樑說明，自駕小巴士全由台灣廠商和車輛中心聯合研發，自駕小巴沒有方向盤，行駛時靠的是車上的光學雷達以及感測器，工作人員雖然會先將路線地圖輸入小巴的電腦，但巴士在行駛時仍會隨時偵測沿路的狀況，隨時減速或變換車道，也會停等紅綠燈。

翁國樑指出，自駕小巴士的無人車技術和電動車特斯拉屬於同一等級，未來等到智慧候車亭以及5G網路建置完工後，可以傳輸車流量等資料給自駕車參考，提升自駕車的技術水準。

彰化縣府指出，自駕小巴第一階段運行將從明天起先行駛彰濱工業區的白蘭氏健康博物館、緞帶王觀光工廠等景點，全長約7.5公里，如測試狀況順利，進入第二階段會陸續加入其他的自駕小巴，增加班次與載客數，路線也延長成為12.6公里。有意搭乘的民眾可以先上網預約，體驗自駕車帶來的便利。

圖/ARTC官網