被中國點名「制裁」 美參議院盧比奧戲稱：「我猜他們不喜歡我？」

(台灣英文新聞/ 綜合外電報導)美國日前宣佈制裁中國新疆4名官員及1新疆政府後,中國為求報復,昨(13)日宣佈制裁3位美國議員及1名大使,但並未具體說明制裁內容。遭點名制裁的美國共和黨參議院克魯茲得知後笑稱:「糟糕,我本來要帶家人去中國北京過暑假的呢!」

美國財務部7月10日以「涉嫌重大侵犯人權」為由,宣佈制裁4名新疆維吾爾自治區現任或前任官員,現任中共新疆黨委書記陳全國也在名單之內。制裁內容包括全面凍結其在美直屬或間接資產,官員及其直系親屬禁止入美等。

中國外交部發言人華春瑩在昨(13)日外交例會上反擊,將針對美國聯邦參議院盧比奧(Marco Rubio)、克魯茲(Ted Cruz)、眾議院史密斯(Chris Smith)、國際宗教自由無任所大使布朗巴克(Sam Brownback)、美國行政當局中國委員會(CECC)實施相應制裁,並將「根據局勢的發展做出進一步反應」。

雖然華春瑩話說的霸氣,但與美國日前制裁中國4官員的明確內容相比,中國的「制裁內容」卻仍不明。

參議院克魯茲得知後,在推特幽默回應「真糟糕,我本來打算去玩伊朗,要帶家人去中國北京過暑假的呢!」

克魯茲強調,中國此舉代表他們「嚇壞了」所以在發脾氣。他說自己並不打算到這個涉嫌隱匿疫情、危害人民的威權國家旅行。

此外,參議院盧比奧在推特提及中共禁止他入境的舉動,「我想他們大概不喜歡我?」

《中央社》報導,盧比奧與被中國外交部點名制裁的CECC的主席麥高文(Jim McGovern)發表聯合聲明,呼籲中國應停止監禁維吾爾族及其他中國少數民族。此外,北京當局長期透過恐嚇要求其他國家的人權人士噤聲,不准批評中國人權政策。本次的制裁也只是中國共產黨的手段之一。

他們表示,「CECC會持續與美國及國際社會一起,揭露中國侵犯人權以及負責執行的官員。」

美國財務部外國資產管制辦公室宣佈,根據「全球馬尼次基人權問責法」(Global Magnitsky Human Rights Accountability Act),涉嫌「嚴重侵犯新疆少數族群人權」,制裁現任新疆黨委書記陳全國、前新疆政法委書記朱海侖、前新疆公安廳黨委書記霍留軍、現任新疆公安廳廳長王明山及新疆公安廳,未來上述者,在美間接或直接持有的資產,包括房地產等都將凍結,也無法使用美國的金融服務系統,包括銀行帳戶及投資。

此外,美國國務院也宣佈陳全國、朱海侖及王明山等3人及其直系親屬,未來將禁止入境美國。

陳全國是中共政治局25名委員之一,這也是美國至今制裁的中國最高階的官員。

有鑒於陳全國在中共政壇的地位,外界認為,美國此舉將可能觸怒其他中共高官,並加劇華府和北京當局之間的緊張關係。

