被中國點名「制裁」 美參議院盧比奧戲稱：「我猜他們不喜歡我？」

（台灣英文新聞/ 綜合外電報導）美國日前宣佈制裁中國新疆4名官員及1新疆政府後，中國為求報復，昨（13）日宣佈制裁3位美國議員及1名大使，但並未具體說明制裁內容。遭點名制裁的美國共和黨參議院克魯茲得知後笑稱：「糟糕，我本來要帶家人去中國北京過暑假的呢！」

美國財務部7月10日以「涉嫌重大侵犯人權」為由，宣佈制裁4名新疆維吾爾自治區現任或前任官員，現任中共新疆黨委書記陳全國也在名單之內。制裁內容包括全面凍結其在美直屬或間接資產，官員及其直系親屬禁止入美等。

中國外交部發言人華春瑩在昨（13）日外交例會上反擊，將針對美國聯邦參議院盧比奧（Marco Rubio）、克魯茲（Ted Cruz）、眾議院史密斯（Chris Smith）、國際宗教自由無任所大使布朗巴克（Sam Brownback）、美國行政當局中國委員會（CECC）實施相應制裁，並將「根據局勢的發展做出進一步反應」。

雖然華春瑩話說的霸氣，但與美國日前制裁中國4官員的明確內容相比，中國的「制裁內容」卻仍不明。

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參議院克魯茲得知後，在推特幽默回應「真糟糕，我本來打算去玩伊朗，要帶家人去中國北京過暑假的呢！」

克魯茲強調，中國此舉代表他們「嚇壞了」所以在發脾氣。他說自己並不打算到這個涉嫌隱匿疫情、危害人民的威權國家旅行。

此外，參議院盧比奧在推特提及中共禁止他入境的舉動，「我想他們大概不喜歡我？」

《中央社》報導，盧比奧與被中國外交部點名制裁的CECC的主席麥高文（Jim McGovern）發表聯合聲明，呼籲中國應停止監禁維吾爾族及其他中國少數民族。此外，北京當局長期透過恐嚇要求其他國家的人權人士噤聲，不准批評中國人權政策。本次的制裁也只是中國共產黨的手段之一。

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他們表示，「CECC會持續與美國及國際社會一起，揭露中國侵犯人權以及負責執行的官員。」

美國財務部外國資產管制辦公室宣佈，根據「全球馬尼次基人權問責法」（Global Magnitsky Human Rights Accountability Act），涉嫌「嚴重侵犯新疆少數族群人權」，制裁現任新疆黨委書記陳全國、前新疆政法委書記朱海侖、前新疆公安廳黨委書記霍留軍、現任新疆公安廳廳長王明山及新疆公安廳，未來上述者，在美間接或直接持有的資產，包括房地產等都將凍結，也無法使用美國的金融服務系統，包括銀行帳戶及投資。

此外，美國國務院也宣佈陳全國、朱海侖及王明山等3人及其直系親屬，未來將禁止入境美國。

陳全國是中共政治局25名委員之一，這也是美國至今制裁的中國最高階的官員。

有鑒於陳全國在中共政壇的地位，外界認為，美國此舉將可能觸怒其他中共高官，並加劇華府和北京當局之間的緊張關係。